Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες και drones εναντίον του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για παραβιάσεις της εκεχειρίας, στον πρώτο ανάλογο ισχυρισμό αφότου τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος εκτόξευσαν ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ως «αντίποινα για κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας, όπως «επιθέσεις εναντίον αμάχων και καταστροφές σπιτιών και κοινοτήτων».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε δύο περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.