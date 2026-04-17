Ειδήσεις | Ελλάδα

ΣτΕ: Παγώνει προσωρινά ο διαγωνισμός για ανάπλαση της Μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Προσωρινή διαταγή, με την οποία «παγώνει» η έκδοση πράξης ανάθεσης για τον διεθνή διαγωνισμό του Υπερταμείου με αντικείμενο τη Μαρίνα Αρετσούς, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς.

Προσωρινή διαταγή, με την οποία «παγώνει» η έκδοση πράξης ανάθεσης για τον διεθνή διαγωνισμό του Υπερταμείου με αντικείμενο τη Μαρίνα Αρετσούς, εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς. Το «πάγωμα» θα παραμείνει σε ισχύ, μέχρι ότου εκδοθεί η ετυμηγορία του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης και αναστολής, που έχει καταθέσει ο Δήμος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμαριάς, «η προσωρινή διαταγή του Ανώτατου Δικαστηρίου αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι οι εμπεριστατωμένες νομικές και περιβαλλοντικές αιτιάσεις του δήμου εξετάζονται επί της ουσίας και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τη Δικαιοσύνη».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη πως η δημοτική αρχή «παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της προστασίας της Μαρίνας Αρετσούς από την υπερδόμηση και στη συνέχιση του νομικού αγώνα μέχρι την οριστική δικαίωση του Δήμου και των πολιτών της Καλαμαριάς προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και σύγχρονης ανάπτυξης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

CNN: Χάθηκε αμερικανικό drone αξίας 240 εκατ. ευρώ στον Περσικό Κόλπο - Υπάρχουν μόνο 20

Μπορεί και πάνω από 5% - Ακραία αβεβαιότητα - Προώθηση εξαγορών και συγχωνεύσεων

Οι δουλειές με τα υψηλότερα εισοδήματα στην Ελλάδα

tags:
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Μαρίνες
Θεσσαλονίκη
Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ)
