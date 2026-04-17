Η ΕΕ θα αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Συρία, ενισχύει τις επαφές στο εμπόριο και στην ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να εμβαθύνει τη σχέση της με τη Συρία επαναλαμβάνοντας τις επίσημες πολιτικές επαφές και ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στενές σχέσεις στα πεδία της οικονομίας και της ασφάλειας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters, στο πιο πρόσφατο βήμα μιας ευρύτερης αλλαγής πολιτικής έπειτα από χρόνια 'παγωμένων' σχέσεων.

Το έγγραφο, το οποίο συνέταξε το διπλωματικό σκέλος της Ένωσης και κυκλοφόρησε στα κράτη μέλη αυτήν την εβδομάδα, αναφέρει πως η ΕΕ θα επαναλάβει πλήρως τη συμφωνία συνεργασίας του 1978 με τη Συρία και θα αρχίσει Πολιτικό Διάλογο Προχωρημένου Επιπέδου, έναν όρο που χρησιμοποιεί η ΕΕ για επίσημες και συντεταγμένες συνομιλίες, με τις μεταβατικές αρχές της χώρας στις 11 Μαΐου.

Σε μια σημαντική προσαρμογή πολιτικής, η ΕΕ ανέφερε επίσης ότι θα «επαναπλαισιώσει και προσαρμόσει» το καθεστώς κυρώσεων προκειμένου να διατηρήσει την πίεση, ενώ παράλληλα θα εμπλέκεται με την ηγεσία της Συρίας και θα στοχοποιεί αντιπερισπασμούς της μετάβασης, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο.

Η Συρία που είδε τις περισσότερες δυτικές κυρώσεις σε βάρος της να αίρονται στα τέλη του περασμένου έτους, επιδιώκει ευρύτερη ενσωμάτωση στη διεθνή κοινότητα υπό τον προσωρινό πρόεδρο Άχμεντ αλ Σαράα, ο οποίος ήταν επικεφαλής μιας συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτικών οργανώσεων που εκδίωξε τον πρώην ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024, έπειτα από έναν καταστροφικό πόλεμο 14 ετών.

Επιστροφές προσφύγων, η Συρία ως κόμβος διαμετακόμισης

Το έγγραφο παρουσιάζει το περίγραμμα σχεδίων για ενίσχυση της οικονομικής δέσμευσης, περιλαμβανομένου ενός πλαισίου για το εμπόριο και τις επενδύσεις, κινητοποιώντας τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και υποστηρίζοντας μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Συρία μέσω ενός νέου κόμβου τεχνικής βοήθειας.

Αναφέρει επίσης πως η ΕΕ θα εργαστεί με τις αρχές για τη διευκόλυνση «ασφαλούς, εθελοντικής και με αξιοπρέπεια επιστροφής» προσφύγων και εκτοπισμένων.

Η Ευρώπη «φιλοξενεί» πάνω από ένα εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, περίπου οι μισοί από τους οποίους βρίσκονται στη Γερμανία. Η επιστροφή τους είναι στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης των περισσότερων συζητήσεων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών με τη Δαμασκό μετά την εκδίωξη του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Το έγγραφο επισημαίνει τις φιλοδοξίες για ενσωμάτωση της Συρίας σε σχέδια περιφερειακής συνδεσιμότητας, περιλαμβανομένου του Οικονομικού Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, τοποθετώντας τη χώρα ως κόμβο για μεταφορικές, ενεργειακές και ψηφιακές συνδέσεις.

Η Συρία προβάλλει ως κρίσιμο σημείο διαμετακόμισης, ιδιαίτερα εν μέσω της ενεργειακές κρίσης που προκάλεσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν. Ένα πρώτο δεξαμενόπλοιο με φορτίο ιρακινού πετρελαίου που μεταφέρθηκε διά ξηράς απέπλευσε από το λιμάνι Μπανιγιάς της Συρίας χθες, Πέμπτη.

Η Τουρκία, η Συρία και η Ιορδανία έχουν επίσης συμφωνήσει να αναβαθμίσουν τις σιδηροδρομικές συνδέσεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν έναν διάδρομο που θα συνδέει τη νότια Ευρώπη με τον Κόλπο, δήλωσε την Τετάρτη στο Bloomberg ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Υποστήριξη για την ενσωμάτωση των Κούρδων της Συρίας

Όσον αφορά την ασφάλεια, το έγγραφο ανέφερε πως η ΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει την εκπαίδευση της συριακής αστυνομίας και την ικανότητα οικοδόμησης θεσμών στο υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα.

Το έγγραφο υπογραμμίζει επίσης την υποστήριξη της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο ανάμεσα στη Δαμασκό και τις υπό κουρδική ηγεσία αρχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που περιλαμβάνει ενσωμάτωση των τοπικών θεσμών στο κράτος και διεύρυνση των δικαιωμάτων των Σύρων Κούρδων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής μετάβασης.

Ως ένα σημαντικό βήμα προς την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, η Συρία διόρισε τον Μάρτιο τον διοικητή των κουρδικών δυνάμεων Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) αναπληρωτή υπουργό Άμυνας για τις ανατολικές περιοχές, όπου οι δυνάμεις των ΗΠΑ παρέδωσαν αυτήν την εβδομάδα στον συριακό στρατό την τελευταία στρατιωτική βάση τους που είχε μείνει στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ