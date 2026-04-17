Αναλυτές της Deutsche Bank αναμένουν πως Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια το 2026

Η Deutsche Bank αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα το 2026, επικαλούμενη τους κινδύνους πληθωρισμού που οφείλονται στο πετρέλαιο και συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ανθεκτική ανάπτυξη και μια σφιχτή αγορά εργασίας που αφήνουν ελάχιστα περιθώρια μείωσης.

Προηγουμένως, η Deutsche Bank «έβλεπε» μείωση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο.

Όπως ανέφεραν στρατηγικοί αναλυτές της γερμανικής τράπεζας σε σημειώμά τους προς τους επενδυτές, ενδεχόμενες μειώσεις των επιτοκίων φέτος θα απαιτούσαν κάποια σημάδια εξασθένησης της αγοράς εργασίας μαζί με πιο ήπιο πληθωρισμό.

Όπως αναφέρει το Reuters, ενώ αναλυτές από την JP Morgan και την HSBC έχουν αποκλείσει τυχόν μειώσεις επιτοκίων από την Fed φέτος, συνάδελφοί τους από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley και BofA Global Research εξακολουθούν να αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια δύο φορές, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο.

Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν προειδοποιήσει τις τελευταίες ημέρες ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η αυξημένη αβεβαιότητα περιορίζει τη σαφήνεια με την οποία η κεντρική τράπεζα μπορεί να σηματοδοτήσει τα επόμενα βήματά της σχετικά με τα επιτόκια.

Η Fed διατήρησε σταθερό το εύρος-στόχο των επιτοκίων στη συνεδρίασή της στα μέσα Μαρτίου μεταξύ 3,5% και 3,75%. Η επόμενη συνεδρίασή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 28 και 29 Απριλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, η αγορά αναμένει με 69% πιθανότητες πως η Fed δε θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της μέσα στο 2026. «Μια αύξηση των επιτοκίων φέτος δεν είναι πλέον μια ασήμαντη πιθανότητα, αλλά δεν αναμένουμε κάποια τέτοια κίνηση το 2026», ανέφεραν οι αναλυτές της Deutsche Bank.