Συνάντηση Πιερρακάκη με την επικεφαλής του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον

Συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πραγματοποίησε στην Ουάσιγκτον ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο περιθώριο των εργασιών της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και οι προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία. Ο Υπουργός παρουσίασε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνοντας τη σταθερή ανάπτυξη, τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι, σε πρόσφατες δηλώσεις της, η κ. Georgieva επεσήμανε πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των οικονομιών με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, αναγνώριση που επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών και την αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.

Ο κ. Πιερρακάκης παρέστη και στο δείπνο που παρέθεσε η κ. Georgieva προς τιμήν των Υπουργών Οικονομικών, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με ομολόγους του για τις διεθνείς εξελίξεις και τις προοπτικές συνεργασίας.

Κυριάκος Πιερρακάκης
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
ΔΝΤ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider