Νέα αύξηση των τιμών εκροών και εισροών σε γεωργία – κτηνοτροφία τον Φεβρουάριο

Αυξητικές τάσεις για δεύτερο μήνα έδειξαν οι τιμές εκροών σε Γεωργία – Κτηνοτροφία, με τις τιμές εισροών να συνεχίζουν αυξητικά για πέμπτο μήνα αντίστοιχα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του Φεβρουαρίου παρουσίασε αύξηση 4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025 (μετά την αύξηση 1,3% του Ιανουαρίου).

Πρόκειται επίσης για τη μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη εδώ και 21 μήνες (από το +6,7% τον Μάιο του 2024).

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Φεβρουαρίου 2025, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 8,4%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4% προκύπτει: α) από την αύξηση κατά 3,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα, και β) από την αύξηση κατά 5% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου παρουσίασε αύξηση 1,6%, επιβραδύνοντας πάντως από τη μηνιαία αύξηση κατά 7,4% που είχε προηγηθεί.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του Φεβρουαρίου παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Φεβρουαρίου 2025 με τον Φεβρουάριο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,1% οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και β) στην αύξηση κατά 1,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.