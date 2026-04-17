Το Κρεμλίνο αρνείται ότι ο Πούτιν δεν ενημερώνεται για τα προβλήματα της χώρας

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε σήμερα ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ενημερώνεται για τα προβλήματα της χώρας μετά την κριτική που άσκησε γνωστή Ρωσίδα blogger σε κορυφαίους αξιωματούχους χωρίς να τους κατονομάσει ισχυριζόμενη ότι αποκρύπτουν την αλήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, από το ηγέτη της Ρωσίας.

Η Βικτόρια Μπόνια, η οποία είναι γνωστή στη Ρωσία για τις εμφανίσεις της σε τηλεοπτικά ριάλιτι, δήλωσε αυτή την εβδομάδα μέσω μιας βιντεοσκοπημένης έκκλησης της, ότι υποστηρίζει τον Πούτιν και απαρίθμησε πέντε προβλήματα για τα οποία όπως είπε οι αξιωματούχοι δεν ενημερώνουν τον Πούτιν. Το βίντεο της προβλήθηκε περισσότερες από 20 εκατομμύρια φορές συγκεντρώνοντας πάνω από 1,4 εκατομμύριο like και 75.000 σχόλια στο Instagram.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ερωτηθείς σήμερα σχετικά με τον ισχυρισμό του Μπόνια ότι ο Πούτιν, ο οποίος κυβερνά τη Ρωσία είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός από το 1999, δεν ενημερώνεται για την πλήρη έκταση των προβλημάτων στο εσωτερικό της Ρωσίας, δήλωσε ότι αυτό είναι λάθος.

«Όχι. Δεν είναι έτσι», είπε ο Πεσκόφ. «Ο Πούτιν είναι ο αρχηγός του κράτους και οι εξουσίες του σημαίνουν ότι ασχολείται με το ευρύτερο φάσμα θεμάτων στην ημερήσια διάταξη».

Το Κρεμλίνο χθες Πέμπτη έκανε το ασυνήθιστο βήμα να αναγνωρίσει δημόσια την έντονη κριτική της Μπόνια, λέγοντας ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που είχε εντοπίσει.

Μετά από τα χθεσινά σχόλια, η Μπόνια δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο οποίο ξέσπασε σε δάκρυα χαράς. Σε αυτό, ευχαρίστησε το Κρεμλίνο για την προσοχή που έδειξε στα ζητήματα που είχε η ίδια θέσει λέγοντας ότι είναι ζητήματα του ρωσικού λαού με τον οποίο είναι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ