Λάιεν: Επείγουσα προτεραιότητα η πλήρης και μόνιμη ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ

H Φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με εταίρους στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, με στόχο την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων

«Η αποκατάσταση της πλήρους και μόνιμης ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ αποτελεί επείγουσα και κοινή προτεραιότητα», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσαν ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, από το Παρίσι.

Με μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά μέσω της ανταλλαγής δορυφορικών δεδομένων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, αλλά και μέσω της ενίσχυσης της επιχείρησης «Ασπίδες».

Παράλληλα, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με εταίρους στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, με στόχο την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων, όχι μόνο στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και σε επίπεδο συνδεσιμότητας, η οποία όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των πιέσεων που δέχεται το Στενό του Ορμούζ.

Restoring full and permanent freedom of navigation in the Strait of Hormuz is an urgent, shared priority.



At the VTC convened by @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer, I stressed the EU’s role:



• Share satellite data via @EMSA_EU



• Reinforce Operation Aspides



• Work closely… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 17, 2026

Κάλας: Η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ανοιχτή

«Η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ανοιχτή», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας. «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η διέλευση μέσω πλωτών οδών όπως το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και ελεύθερη. Αυτό έγινε σαφές σήμερα από τους ηγέτες στην έκκλησή τους για το άνοιγμα του Στενού», δήλωσε η Κάγια Κάλλας, με μήνυμά της στο «Χ».

«Οποιοδήποτε σύστημα διοδίων θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς. Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης. Η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον ρόλο της στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία», αναφέρει η Κ. Κάλας και προσθέτει: «Η ναυτική αποστολή Aspides της ΕΕ λειτουργεί ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα και μπορεί να ενισχυθεί γρήγορα για την προστασία της ναυτιλίας σε όλη την περιοχή». «Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ταχύτερος τρόπος παροχής υποστήριξης».