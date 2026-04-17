Συνέδριο ΓΣΕΕ: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση από τον Γ. Παναγόπουλο - «Δεν θα μεταπηδήσω στην πολιτική σκηνή»

Στην ακρίβεια εστίασε την ομιλία του από το βήμα του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι δεύτερη σε ακρίβεια στην ΕΕ (μετά την Μάλτα) την ίδια ώρα που βρίσκεται στην προτελευταία θέση πριν από τη Βουλγαρία σε επίπεδο μισθών.

«Μόνο η ακρίβεια κάνει αντιπολίτευση στην κυβερνητική πολιτική» ανέφερε, παραθέτοντας στοιχεία που δείχνουν πως η Ελλάδα είναι η ακριβότερη ευρωπαϊκή χώρα στα ενοίκια σε συνάρτηση με τις αμοιβές, καθώς ένα μέσο ενοίκιο αντιστοιχεί στο 91% του κατώτατου μισθού.

Ο κ. Παναγόπουλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους μισθούς που παραμένουν καθηλωμένοι, επισημαίνοντας πως η επαναφορά των διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων και η υπογραφή όσων των δυνατόν περισσότερων κλαδικών συμβάσεων αποτελούν μαζί με την καταπολέμηση της ακρίβειας το τρίπτυχο των διεκδικήσεων της Συνομοσπονδίας για το επόμενο διάστημα.

Αναφερόμενος στην έρευνα της δικαιοσύνης για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σε ότι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ υποστήριξε ότι «με το non paper Βουρλιώτη κτίστηκε ένα αφήγημα σε βάρος μου και σε βάρος των συνδικάτων, προκειμένου να αλλάξει η πολιτική ατζέντα».

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για την υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων για προγράμματα κατάρτισης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «η υπόθεση θα καταρρεύσει» Επανέλαβε πως η ΓΣΕΕ και το ΙΝΕ δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση ώστε να έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν Πόθεν Εσχες. «Λάβαμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που δεν αντιστοιχεί ούτε στο 10% του προϋπολογισμού μας. Θα έπρεπε να φτάνει το 50% για να απαιτείται δήλωση Πόθεν Έσχες».

Για την μελλοντική διαδοχή του μετά από 20 χρόνια στο «τιμόνι» της ΓΣΕΕ, ο κ. Παναγόπουλος υποστήριξε πως δεν σκοπεύει να μεταπηδήσει στην πολιτική σκηνή. Πάντως αρκετά στελέχη συνδικαλιστικών παρατάξεων της Αριστεράς αποχώρησαν από την αίθουσα του συνεδρίου, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τη στάση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία.

Στο συνέδριο με σύνθημα «συνδικάτα ανοιχτά και δημοκρατικά» συμμετέχουν περίπου 400 σύνεδροι προερχόμενοι από 80 Εργατικά Κέντρα και τουλάχιστον 70 Ομοσπονδίες από ολόκληρη τη χώρα που εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Παράλληλα παίρνουν μέρος εκπρόσωποι συνδικάτων από την Ευρώπη και την κεντρική Ασία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρασκηνιακές διεργασίες για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν θα υπάρχει ψηφοδέλτιο διασπαστικό της ΠΑΣΚΕ. Στελέχη της που έχουν ευθέως αμφισβητήσει τον κ. Παναγόπουλο, δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην παράταξη.