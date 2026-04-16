Ουκρανία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 100 τραυματίες από μπαράζ ρωσικών πληγμάτων

Η Ρωσία εξαπέλυσε την πλέον πολύνεκρη επίθεσή της από την αρχή του χρόνου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και άλλες πόλεις στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου παιδιού, και να τραυματιστούν δεκάδες, σε πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Πυρκαγιές ξέσπασαν σε τμήματα της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα μαύρος καπνός να υψώνεται στον ουρανό, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο. Κάτοικοι και σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν σήμερα το πρωί να απομακρύνουν χαλάσματα από κτίρια την πόλη που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η μαζική νυχτερινή επίθεση που πραγματοποίησε στην Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων κρουζ και drones, καθώς και ενεργειακούς στόχους που, όπως είπε, προμήθευαν τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου. Η Μόσχα δήλωσε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία.

Στο Κίεβο «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν (…) ανάμεσά τους ένα αγόρι 12 ετών», δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό και τρεις στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου από τις ρωσικές επιθέσεις προκλήθηκαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η νύχτα απέδειξε ότι η Ρωσία δεν αξίζει καμία χαλάρωση της διεθνούς πολιτικής ή άρση των κυρώσεων, καθώς εκτός αυτών που έχασαν τη ζωή τους τραυματίστηκαν περίπου 100 άνθρωποι. «Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι σημαντικό να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία εγκαίρως», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατήγγειλε σήμερα τα πιο πρόσφατα αιματηρά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, καλώντας τη Μόσχα να σταματήσει να σκορπίζει σκοπίμως τον τρόμο στους αμάχους. «Την περασμένη νύχτα η Ρωσία εξαπέλυσε νέα ειδεχθή επίθεση κατά αμάχων στην Ουκρανία», ανέφερε στο X. «Ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας απέτυχε, και αυτός είναι ο λόγος που επιλέγει να τρομοκρατεί σκοπίμως τους αμάχους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 31 ρωσικούς πυραύλους και 636 drones, ωστόσο καταγράφηκαν πλήγματα από 12 πυραύλους και 20 drones σε διάστημα 24 ωρών έως τις 7 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει. «Όλες οι αποφάσεις που χρειάζονται για να αυξηθεί η πίεση στον επιτιθέμενο πρέπει να ξεμπλοκαριστούν τώρα», δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ. «Είναι ανήθικο, αντιπαραγωγικό και επικίνδυνο να καθυστερούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας ή τα πακέτα στήριξης για την Ουκρανία».

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι το Κίεβο δέχθηκε μια ακόμα επίθεση νωρίς σήμερα, προσθέτοντας ότι ένα drone, που πετούσε πολύ χαμηλά, έπεσε πάνω σε κτίριο 18 ορόφων. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ομάδες πρώτων βοηθειών διέσωσαν μια μητέρα και ένα παιδί από κτίριο σε κεντρική συνοικία όπου το ισόγειο υπέστη σοβαρές ζημιές. Δήλωσε επίσης ότι θραύσματα πυραύλου χτύπησαν τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην κεντρική συνοικία Πόντιλ.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο σε συνοικία στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας και τέσσερις διασώστες τραυματίστηκαν, ενώ θραύσματα είχαν πέσει σε διάφορες περιοχές, δήλωσε ο Κλίτσκο.

Επιθέσεις σε Ντνίπρο και Οδησσό

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν σε επίθεση σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Χθες βράδυ, η πόλη έγινε στόχος πολλών κυμάτων επιθέσεων με drones και πυραύλους», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Λισάκ, μέσω ανάρτησης στο Telegram, αναφέροντας ζημιές σε υποδομές και ένα κτίριο κατοικιών.

Στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, o επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε επίθεση στην πόλη Ντνίπρο αργά χθες και στη διάρκεια της νύχτας. Ένας ακόμα άνδρας σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γύρω περιοχή, δήλωσε ο Γκάνζα.

Στο Χάρκοβο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με drones.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ