Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν στρατηγική γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε πως το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα δύο πλήγματα σε στρατηγική γέφυρα στο νότιο τμήμα της χώρας η οποία καταστράφηκε.

«Η Πολεμική Αεροπορία του εχθρού εξαπέλυσε δύο διαδοχικά πλήγματα στη γέφυρα Κασμίγια, τελευταία γέφυρα ανάμεσα στην περιοχή της Τύρου και αυτήν της Σαΐντα, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς», ανέφερε το ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει για άλλη μια φορά σήμερα τους κατοίκους να εκκενώσουν ολόκληρη τη ζώνη του νοτίου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Ζαχράνι, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων.

Ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters πως ισραηλινό πλήγμα κατέστρεψε την τελευταία γέφυρα που ενώνει τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, προσθέτοντας πως το πλήγμα «κομμάτιασε τη γέφυρα» χωρίς δυνατότητα επισκευής.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα που έθεσε σήμερα στο στόχαστρο αυτοκίνητο που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βηρυτό με τη Δαμασκό. Το πλήγμα σημειώθηκε στο ύψος της Νταχρ ελ-Μπαϊντάρ, στα βουνά ανατολικά της Βηρυτού, διευκρίνισε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Μετά το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν τόνισε σήμερα τη σημασία μιας κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ πριν από τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών με τη χώρα αυτή, τις οποίες δεν επιβεβαίωσε μετά την ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ μιας συνάντησης στη διάρκεια της ημέρας των «ηγετών» των δύο χωρών.

«Η κατάπαυση πυρός που ζητεί ο Λίβανος με το Ισραήλ είναι η είσοδος στη φυσική ύλη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Αούν.

Νωρίτερα, η Γκίλα Γκαμλίελ, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ έκανε γνωστό πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Από την πλευρά του, Λιβανέζος αξιωματούχος επεσήμανε στο AFP ότι η Βηρυτός «δεν έχει ενημερωθεί» για επικείμενες επαφές με το Ισραήλ, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ηγέτες των δύο χωρών θα συνομιλήσουν σήμερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ