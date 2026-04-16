Το 2026 προμηνύεται πως θα αποτελέσει έτος - ρεκόρ έτος στις συνταξιοδοτήσεις, καθώς μόλις κατά το πρώτο δίμηνο κατατέθηκαν 36.999 νέες αιτήσεις - Πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2030

Ο φόβος για νέα αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2027 (ή το 2030), αλλά και η δυνατότητα να εργάζονται οι συνταξιούχοι χωρίς πέναλτι, αποτελούν τους βασικούς λόγους της μαζικής εξόδου των ασφαλισμένων προς τη συνταξιοδότηση που και φέτος αναμένεται να «σπάσει τα κοντέρ».

Το 2026 προμηνύεται πως θα αποτελέσει έτος - ρεκόρ έτος στις συνταξιοδοτήσεις, καθώς μόλις κατά το πρώτο δίμηνο κατατέθηκαν 36.999 νέες αιτήσεις (18.636 τον Ιανουάριο και 18.363 τον Φεβρουάριο), σύμφωνα με τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων» του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ».

Το νούμερο αυτό ξεπερνά όλα τα αντίστοιχα δίμηνα των προηγούμενων ετών από συστάσεως ΕΦΚΑ (το 2017), γεγονός που αντικατοπτρίζει την τάση που δημιουργείται. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 υποβλήθηκαν συνολικά 197.228 νέες αιτήσεις και το 2025 περί τις 199.450.

Οι αιτήσεις του πρώτου διμήνου μαρτυρούν πως η αυξημένη ροή αποχωρήσεων προς τη σύνταξη θα συνεχιστεί έως το 2027-2028, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers. Ήδη το κύμα «εξόδου» έχει ξεπεράσει τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις της προηγούμενης δεκαετίας εξαιτίας της αύξησης των ορίων ηλικίας με το πρώτο μνημόνιο, αλλά και τις μεγάλες εθελούσιες εξόδους στον ΟΤΕ, στη ΔEΗ και τις τράπεζες.

Οι λόγοι της μαζικής εξόδου

Η έκρηξη των συνταξιοδοτήσεων αποδίδεται στην ωρίμανση δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965, αλλά και στη δυνατότητα που παρέχεται πλέον στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, χωρίς να χάνουν μέρος της σύνταξής τους.

Ταυτοχρόνα οι δυσμενείς επιπτώσεις του δημογραφικού επαναφέρουν στο τραπέζι το ενδεχόμενο αύξησης των γενικών ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης μετά το 2027, γεγονός που ωθεί όσους έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν προτού επιβαρυνθούν με επιπλέον χρόνο εργασίας.

Η αυτόματη σύνδεση της ηλικίας που θα συνταξιοδοτούνται οι ασφαλισμένοι με το προσδόκιμο ζωής των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, φέρνει το 2027 μια πιθανή αύξηση των ορίων, καθώς όταν ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής γίνεται και η ανάλογη προσαρμογή στις ηλικίες συνταξιοδότησης.

Πηγές του υπουργείου Εργασίας σπεύδουν να διαψεύσουν μια τέτοια αναπροσαρμογή τον επόμενο χρόνο, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο η διαδικασία αυτή -που επαναλαμβάνεται κάθε τρία χρόνια- να μετατεθεί για τα τέλη του 2029, ώστε να αποφασιστεί εκ νέου η αύξηση στα όρια ηλικίας από 1/1/2030.

«Θεωρούμε, μαζί με το μαξιλάρι που έχει δοθεί με την αύξηση των ορίων ηλικίας στο 2015, υπάρχει ένας ασφαλής χώρος, ένα ασφαλές μαξιλάρι. Να πούμε, ότι με τις παρούσες συνθήκες δεν θα πάμε στην αύξηση των ορίων ηλικίας το 2027» δήλωσε πρόσφατα η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου.

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανακάμψει τόσο πολύ μετά την πανδημία, ώστε να συντρέχει λόγος να εξεταστούν αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από την 1/1/2027. Συνεπώς το πιθανότερο σενάριο κάνει λόγο για μετάθεση των «δύσκολων» αποφάσεων για την επόμενη τριετία.

Το σενάριο αυτό ενισχύει και πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η οποία αποτυπώνει αύξηση του προσδόκιμου ζωής από το 2030, πέραν των νομοθετημένων ορίων ηλικίας των 62 και 67 ετών σήμερα. Τα όρια μπορεί να αυξηθούν σταδιακά κατά 1,5 έτος, δηλαδή κατά 6 μήνες ανά έτος, ώστε να μην επιβαρυνθούν άμεσα οι ασφαλισμένοι.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι ασφαλισμένοι που θα θιγούν από τις αλλαγές είναι οι σημερινοί 50ρηδες και 55ρηδες, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση στο να αποκτήσουν δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, και δεν αποκλείεται να εγκλωβιστούν σε μια ή και δυο αυξήσεις ορίων ηλικίας. Έτσι όσοι κλείνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους μετά το 2030, το πιθανότερο είναι ότι αν αυξηθούν τα όρια ηλικίας όπως δείχνουν οι μελέτες, θα συνταξιοδοτηθούν στα 63,6 μήνες.

«Καλούμε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα τις προθέσεις της αναφορικά με τα όρια ηλικίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξόδου από τον εργασιακό βίο να γνωρίζουν και να αποφασίζουν με νηφαλιότητα και ψυχραιμία για το τι θα επιλέξουν» τονίζει ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος.