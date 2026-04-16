Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν εξάγει περί τα 29 εκατομμύρια τόνους πετροχημικών προϊόντων ετησίως αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Ιράν σταμάτησε τις εξαγωγές πετροχημικών προϊόντων για να δώσει προτεραιότητα στην τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς σε πρώτες ύλες, σύμφωνα με την εφημερίδα Donya-e-Eqtesad, εξαιτίας της διατάραξης της παραγωγής μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά των ιρανικών κέντρων παραγωγής πετροχημικών.

Η εντολή για την διακοπή των εξαγωγών μέχρι νεωτέρας εκδόθηκε στις 13 Απριλίου από στέλεχος της Εθνικής Πετροχημικής Εταιρείας που εποπτεύει την αλυσίδα παραγωγής.

Η απαγόρευση των εξαγωγών έχει ως στόχο την σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς και την διασφάλιση της τροφοδοσίας βιομηχανιών μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες επιθέσεις.

Οι τιμές των πετροχημικών και σχετικών προϊόντων στην ιρανική αγορά έχουν διατηρηθεί στα προπολεμικά επίπεδα παρά την αύξηση των διεθνών τιμών. Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι τα μέτρα καθήλωσης των τιμών θα παραμείνουν για την υποστήριξη της ιρανικής βιομηχανίας και των ιρανών καταναλωτών.

Βασικά κέντρα παραγωγής της πετροχημικής βιομηχανίας στις περιοχές Ασαλούγεχ και Μαχσάρ έγιναν στόχος ισραηλινών επιθέσεων κατά εταιρειών κοινής ωφελείας που τροφοδοτούν με πρώτες ύλες τα πετροχημικά εργοστάσια διαταράσσοντας την παραγωγή.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Ιράν εξάγει περί τα 29 εκατομμύρια τόνους πετροχημικών προϊόντων ετησίως αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ιρανικές εξαγωγές πετροχημικών κατευθύνονται πρωτίστως προς την Ινδία και την Κίνα, αλλά και την Τουρκία και τις χώρες του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ