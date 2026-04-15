Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ο Γ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και αναμένεται ανακοίνωση από τον «Ευαγγελισμό» αργότερα μέσα στη μέρα.

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και εξετάζουν αν θα το αντιμετωπίσουν χειρουργικά ή φαρμακευτικά. Αναμένεται ανακοίνωση από τον «Ευαγγελισμό» αργότερα μέσα στη μέρα, μετά και την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Στο νοσοκομείο προσήλθε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ εκεί είναι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.