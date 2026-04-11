ΗΠΑ: Απαισιόδοξοι οι επενδυτές όσον αφορά τον πληθωρισμό και την ανάληψη κινδύνου

Πολλά εξαρτώνται από το πόσο διάστημα το πετρέλαιο θα παραμείνει πέριξ των 100 δολαρίων.

Η μεγάλη άνοδος των μετοχών αυτή την εβδομάδα έχασε μέρος της δυναμικής της την Παρασκευή, εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού στο εσωτερικό και καθώς η προγραμματισμένη για το Σάββατο συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ έφερε στο προσκήνιο την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των χωρών.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,6%, ο S&P 500 σημείωσε οριακή πτώση 0,1% και ο Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο 0,4% την ημέρα, αναφέρει το MarketWatch.

«Κάθε μέρα, οι ειδήσεις αλλάζουν», δήλωσε ο Max Wasserman, ιδρυτής και ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Miramar Capital. «Δεν είμαι πεπεισμένος ότι το Ιράν και η Μέση Ανατολή θα εξελιχθούν θετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Αντίθετα, αναμένει εμπόδια στην πορεία, αυξημένες τιμές πετρελαίου και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ να παραμείνει υψηλότερος για μεγαλύτερο διάστημα. «Θα διαπιστώσετε ότι τα επιτόκια και ο πληθωρισμός θα αποτελέσουν το νέο ζήτημα αφού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ηρεμήσει», είπε ο Wasserman.

Ο πρόεδρος Τραμπ συνέβαλε στην επιδείνωση του κλίματος την Παρασκευή, δηλώνοντας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι Ιρανοί δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν ισχυρά χαρτιά, πέρα από μια βραχυπρόθεσμη εκβίαση του κόσμου μέσω της χρήσης διεθνών θαλάσσιων οδών».

Ο Τραμπ αναφερόταν στα σχέδια της Τεχεράνης να επιβάλει διόδια σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης για τη ροή πετρελαίου, λιπασμάτων και πολλών άλλων αγαθών από τη Μέση Ανατολή.

Τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολύτιμη νέα πηγή εσόδων για το Ιράν, αλλά θα αύξαναν επίσης το ασφάλιστρο κινδύνου του πετρελαίου, δηλαδή το επιπλέον κόστος που ενσωματώνεται στην τιμή ενός βαρελιού για την αντιστάθμιση κινδύνων όπως διαταραχές στην προσφορά.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ και διεθνώς υποχώρησαν σημαντικά μέσα στην εβδομάδα μετά την ανακοίνωση μιας προσωρινής συμφωνίας εκεχειρίας, αλλά παρέμειναν γύρω στα 95 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος θα μπορούσε να επιδεινώσει το πρόβλημα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ - ενδεχομένως καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού - τη στιγμή που οι Αμερικανοί ήδη αντιμετωπίζουν τιμές βενζίνης περίπου 4 δολάρια το γαλόνι.



Αυτό αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και μια αμερικανική αντιπροσωπεία πρόκειται να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ το Σάββατο. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα μπορούσε απλώς να είναι η συνέχιση των συνομιλιών.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν την Παρασκευή ενόψει των συνομιλιών, αλλά και μετά τη δημοσίευση του δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Μάρτιο, ο οποίος έδειξε ότι ο πληθωρισμός έφτασε σε υψηλό διετίας, στο 3,3% σε ετήσια βάση - επίπεδο που αντανακλά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Η αύξηση των αποδόσεων ώθησε το κρίσιμο επιτόκιο των 10ετών αμερικανικών ομολόγων στο 4,316%. Αυτό είναι χαμηλότερο από το πρόσφατο υψηλό του, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά πάνω από το επίπεδο κάτω του 4% πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου είχε ξεπεράσει προσωρινά το 4% στα τέλη Μαρτίου, αλλά έκτοτε έχει υποχωρήσει στο 3,8%.

Ο Tony Rodriguez, επικεφαλής στρατηγικής σταθερού εισοδήματος στη Nuveen, χαρακτήρισε την κίνηση αυτής της εβδομάδας ως ένα «ράλι ανακούφισης και ράλι τοποθέτησης», με τοποθετήσεις γύρω από «ορισμένα δυσοίωνα σενάρια» σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και το σοκ στις τιμές του πετρελαίου να αναστρέφονται.

Ωστόσο, οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια 30 ετών. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που ο αυξανόμενος πληθωρισμός ανεβάζει τις τιμές, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τη Fed ώστε να δικαιολογήσει περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.

Ο Rodriguez χαρακτήρισε την κατάσταση ως ένα «εντάξει περιβάλλον» - όπου οι αυξημένες τιμές ενέργειας δεν αναμένεται να οδηγήσουν τις ΗΠΑ σε ύφεση, αλλά πιθανότατα θα σημάνουν πιο αδύναμη οικονομική ανάπτυξη, περίπου στο 1,8%.

Ωστόσο, η ευρύτερη εικόνα του πληθωρισμού - και το τι τελικά μετακυλίεται στους καταναλωτές σε επίπεδο τιμών - θα εξαρτηθεί από το πόσο καιρό το πετρέλαιο θα παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και από το αν θα διατηρηθεί η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο Rodriguez. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν δύσκολη την υιοθέτηση έντονα ανοδικών ή πτωτικών επενδυτικών θέσεων ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών του Σαββάτου.

Παρά την πτώση του Dow την Παρασκευή, ο δείκτης κατέγραψε άνοδο 3% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 3,6% και ο Nasdaq κατά 4,7%, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

«Νομίζω ότι η αγορά είναι λίγο υπερβολικά αισιόδοξη», δήλωσε από την πλευρά του ο Wasserman της Miramar.

