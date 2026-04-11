Στις 18:30 αναμένεται η άφιξη του Αγίου Φωτός απ' τα Ιεροσόλυμα

Στην τελετή Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως θα παραβρεθεί ο ΥΦΥΠΕΞ Γιάννης Λοβέρδος.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, μεταβαίνει σήμερα στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να παραστεί στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της

Αναστάσεως.

Ο κ. Υφυπουργός θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ’, με τον οποίο θα έχει συνάντηση. Η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται σήμερα μετά τις 18:30, οπότε και θα ξεκινήσει η διανομή του σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.