Λίβανος: Οι συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ θα εκκινήσουν την Τρίτη

Η λιβανική προεδρία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το βράδυ ότι την Τρίτη προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο που ρημάζει τη χώρα από τις αρχές του Μαρτίου, με την ισραηλινή κυβέρνηση από την άλλη να αποκλείει εξ ορισμού συνομιλίες με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Συμφωνήθηκε να οργανωθεί μια πρώτη συνάντηση την Τρίτη (14η Απριλίου) μια πρώτη συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να συζητηθεί η κήρυξη ανακωχής και η ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και στο Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ», κατά την ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την προηγουμένη έδωσε εντολή στην ομάδα του να διεξαχθούν «απευθείας διαπραγματεύσεις» ανάμεσα στις δυο χώρες, σε εμπόλεμη κατάσταση επί δεκαετίες.

Η κυβέρνηση του ωστόσο ξεκαθάρισε χθες πως δεν πρόκειται να συζητήσει με τη Χεζμπολά στις όποιες συνομιλίες.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ομόλογό του για να προετοιμαστούν οι συνομιλίες, ο ισραηλινός πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λέιτερ τόνισε πως «αρνούμαστε να συζητήσουμε κατάπαυση του πυρός με την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολά», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή την Τετάρτη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το Ισραήλ υποστήριξε -αντίθετα με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ, μεσολαβητή κλειδί- ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία και κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς και άλλες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολά.

Την Τετάρτη, μαζικοί, καταιγιστικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 357 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 1.223, σύμφωνα με νεότερο, αλλά ακόμη μη οριστικό, απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται ενώ «μεγάλος αριθμός ανθρωπίνων λειψάνων» θα χρειαστεί να γίνουν εξετάσεις γενετικού υλικού για να αναγνωριστούν.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε ότι «εξάλειψε πάνω από 180 μέλη» της Χεζμπολά στους βομβαρδισμούς, που εξαπολύθηκαν χωρίς καμιά προειδοποίηση ιδίως σε πυκνοκατοικημένους τομείς της Βηρυτού.

Δεκατρία μέλη των λιβανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν εξάλλου χθες στη Ναμπάτια, στο νότιο τμήμα της χώρας, σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, που έβαλαν στο στόχαστρο κτιριακό συγκρότημα της δημόσιας διοίκησης στο κέντρο της.

«Εγκλήματα»

Αυτές οι «οδυνηρές» απώλειες «ενισχύουν την αποφασιστικότητά μας να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός που θα προστατεύσει τον Λίβανο και τον πληθυσμό στον νότο», είπε ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν από την πλευρά του κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «αναλάβει τις ευθύνες της για να βάλει τέλος στις επανειλημμένες ισραηλινές επιθέσεις».

Συνολικά, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 2.000 άνθρωποι (1.953) κι έχουν τραυματιστεί άλλοι 6.300 και πλέον αφότου ο πόλεμος εξαπλώθηκε στον Λίβανο τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Ισραήλ διαβεβαίωσε πως την περίοδο αυτή κατέστρεψε πάνω από 4.300 «υποδομές» της Χεζμπολά και ότι σκότωσε πάνω από 1.400 μαχητές του σιιτικού κινήματος σε αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολά δεν ανακοινώνει τις απώλειές της αφότου ξανάρχισε ο πόλεμος.

Σε μήνυμά του που μεταδόθηκε από το αλ Μανάρ, το τηλεοπτικό δίκτυο του κινήματος, ο ηγέτης του Ναΐμ Κάσεμ αξίωσε η κυβέρνηση της χώρας να σταματήσει να κάνει «υποχωρήσεις» στο Ισραήλ ενόψει των συνομιλιών.

Χθες βράδυ στη Βηρυτό δεκάδες άνθρωποι, κάποιοι κρατώντας σημαίες της Χεζμπολά ή του Ιράν, διαδήλωσαν εναντίον των επικείμενων διαπραγματεύσεων σε διάφορες συνοικίες.

Σε «ανταπόδοση» για τα «πολυαίμακτα εγκλήματα» του Ισραήλ η Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον της ναυτικής βάσης Ασντότ (νότια) και ρουκέτες εναντίον στόχων στον βορρά.

Ο ισραηλινός στρατός μέτρησε κάπου τριάντα περιστατικά που εκτοξεύτηκαν πύραυλοι ή ρουκέτες από τον Λίβανο εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ. Έκανε λόγο μόνο για υλικές ζημιές.

Την Πέμπτη το Ισραήλ εξέδωσε νέα διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων πελώριων τομέων της νότιας Βηρυτού ενόψει βομβαρδισμών. Δεν έκανε πάντως πράξη την απειλή του χθες βράδυ.

Η περιοχή στο στόχαστρο συμπεριλαμβάνει το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, αλλά και τομείς που συμπεριλαμβάνουν δυο νοσοκομεία και τον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε το Ισραήλ να «ακυρώσει» τη διαταγή και να «εγγυηθεί την προστασία όλων των δομών υγείας, του υγειονομικού προσωπικού, των ασθενών και των αμάχων».

Σύμφωνα με δυτικό διπλωμάτη που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, «βρίσκεται σε εξέλιξη η άσκηση πιέσεων στο Ισραήλ από ευρωπαϊκές χώρες, κράτη του Κόλπου και την Αίγυπτο» ώστε να μη συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί του «στη Βηρυτό, μετά τη ‘Μαύρη Τετάρτη’».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ