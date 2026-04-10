ΟΗΕ: Ο Λίβανος είναι αντιμέτωπος με σοβαρή κρίση διατροφικής ασφάλειας

Newsroom
Ο Λίβανος είναι αντιμέτωπος με σοβαρή κρίση διατροφικής ασφάλειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί προβλήματα στην τροφοδοσία των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

«Αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι μόνο μία κρίση εκτοπισμού, αλλά εξελίσσεται ταχύτατα σε μία κρίση διατροφικής ασφάλειας», δήλωσε η Άλισον Ομάν διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος στο Λίβανο, μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Βηρυτό.

Η ίδια αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το κόστος της διατροφής γίνεται όλο και πιο δυσβάστακτο, εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων, αλλά και της αυξανόμενης ζήτησης από τις οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στο τέλος του 2026 «κληρώνει» για την καθολική εφαρμογή του νέου επιδόματος ανεργίας - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ακίνητα - Συναλλαγές: Πόσο χαμηλότερα «κλείνουν» από τις τιμές αγγελιών - Οι διαπραγματεύσεις σε ακριβές/φθηνές περιοχές

Εξοικονομώ: Τελευταία ευκαιρία έως 30 Ιουνίου - Ποια προγράμματα κλείνουν και ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν επιδότηση

ΟΗΕ
Λίβανος
