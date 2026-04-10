Οι μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από το 2022 για το πετρέλαιο

Τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από το 2022 κατέγραψε το πετρέλαιο, εν όψει των συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ στο Πακιστάν για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας.

Ειδικότερα, το Brent υποχώρησε 72 σεντς, ή 0,8%, στα 95,20 δολάρια το βαρέλι, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με πτώση 12,7%.

Από την άλλη, το αμερικανικό αργό WTI βρέθηκε χαμηλότερα κατά 1,30 δολάρια, ή 1,3%, στα 96,57 δολάρια το βαρέλι, με εβδομαδιαία πτώση 13,4%, τη μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας.

«Το βασικό ζήτημα για την αγορά πετρελαίου είναι αν θα ξαναρχίσει η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό θα συμβεί. Εάν οι προμήθειες πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο παραμείνουν μπλοκαρισμένες, οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να αυξηθούν ξανά», ανέφεραν αναλυτές της Commerzbank σε σημείωμα.

Η κυκλοφορία μέσω του στενού παρέμεινε κάτω από το 10% των κανονικών όγκων, καθώς η Τεχεράνη προειδοποίησε τα πλοία να παραμείνουν στα χωρικά της ύδατα. Τα περισσότερα πλοία που διέπλευσαν το στενό την τελευταία ημέρα είχαν σχέση με το Ιράν, όπως έδειξαν τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων την Παρασκευή.

Το Ιράν επιθυμεί να επιβάλλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από το στενό στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Τεχεράνης στο Reuters στις 7 Απριλίου. Οι ηγέτες των δυτικών χωρών και ο οργανισμός ναυτιλίας των Ηνωμένων Εθνών έχουν αντιταχθεί σε αυτή την ιδέα με τον Τραμπ να διαμηνύει «το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, το καλό που τους θέλω να σταματήσουν αμέσως!».