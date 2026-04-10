Στο 3,3% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το Μάρτιο

Στο 3,3% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το Μάρτιο
Ο δομικός δείκτης, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας αυξήθηκε μόλις 0,2% τον Μάρτιο και 2,6% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Απότομη άνοδο σημείωσε ο πληθωρισμός (Consumer Price Index - CPI) στις ΗΠΑ το Μάρτιο παραμένοντας πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας.

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, από 2,4% τον Φεβρουάριο, με ώθηση από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας αυξήθηκε μόλις 0,2% τον Μάρτιο και 2,6% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Η σύγκρουση με το Ιράν ήταν ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τα μηνιαία στοιχεία για τον πληθωρισμό, καθώς η τιμή της βενζίνης σημείωσε άνοδο 21,2%, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής αύξησης των τιμών.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στο τέλος του 2026 «κληρώνει» για την καθολική εφαρμογή του νέου επιδόματος ανεργίας - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ακίνητα - Συναλλαγές: Πόσο χαμηλότερα «κλείνουν» από τις τιμές αγγελιών - Οι διαπραγματεύσεις σε ακριβές/φθηνές περιοχές

Εξοικονομώ: Τελευταία ευκαιρία έως 30 Ιουνίου - Ποια προγράμματα κλείνουν και ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν επιδότηση

