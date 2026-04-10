Στη φάση της αξιολόγησης θα μπει το πιλοτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά την εφαρμογή του νέου μοντέλου επιδόματος ανεργίας, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον ασφαλιστικό βίο και το ύψος του μισθού του ασφαλισμένου.

Το πρόγραμμα που «τρέχει» εδώ και έναν χρόνο (από τον Απρίλιο του 2025) ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, μετά από μια μικρή παράταση. Οι 15.000 άνεργοι που εντάχθηκαν στην πρώτη του φάση επιδοτήθηκαν με ποσά που έφταναν ακόμη και τα 1.375 ευρώ το μήνα, για όσους είχαν διανύσει πολλά χρόνια ασφάλισης ως υψηλόμισθοι.

Το νέο μοντέλο του επιδόματος που άλλαξε τη φιλοσοφία στήριξης των ανέργων χρηματοδοτήθηκε με 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και πλέον μένει να διαπιστωθεί κατά πόσο συνέβαλε ουσιαστικά στην ταχύτερη επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στην περίπτωση που οι αξιολογήσεις δείξουν ότι το πρόγραμμα βοήθησε ουσιαστικά στη στοχευμένη αναζήτηση και επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την επέκτασή του στο σύνολο των ανέργων.

Η εμπροσθοβαρής καταβολή του, δηλαδή η παροχή υψηλότερων ποσών στους πρώτους μήνες ανεργίας, τα οποία μειώνονται σταδιακά όσο παρατείνεται η περίοδος χωρίς εργασία (για διάστημα έως και 24 μήνες) ευνόησε -σύμφωνα με πληροφορίες- όσους είχαν σταθερές και πολυετείς εργασιακές διαδρομές, ενώ μετά το πρώτο εξάμηνο της ανεργίας διαπιστώνεται πως οι άνεργοι αναλαμβάνουν νέα θέση εργασίας.

Το νέο μοντέλο

Το επίδομα αποτελείται από δύο μέρη, ένα σταθερό και ένα μεταβλητό, συναρτώντας το ύψος του τελικού ποσού με τα ένσημα και τις αποδοχές του ασφαλισμένου.

Καταβάλλεται σε όλους και ξεκινά από το 70% του κατώτατου μισθού το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται έως 20% στο δεύτερο έτος. Μεταβλητό μέρος: Αφορά όσους έχουν μεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο και υψηλότερες αποδοχές, ενισχύοντας τον ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Το νέο επίδομα στηρίζει με μεγαλύτερο ποσό τους ανέργους τους πρώτους 6 μήνες, συγκριτικά με το ισχύον πλαίσιο και βαίνει μειούμενο ανά τρίμηνο, χωρίς ποτέ να πέφτει κάτω από το ύψος του σημερινού επιδόματος ανεργίας, που μετά την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού διαμορφώθηκε στα 565 ευρώ. Ωστόσο στην περίπτωση καθολικής εφαρμογής του, δεν θα υπάρχει τέτοια προστασία.

Το ανώτατο όριο του μηνιαίου επιδόματος που μπορεί να λάβει κάποιος δικαιούχος του νέου επιδόματος ισούται με το διπλάσιο του σταθερού μέρους της επιδότησης κατά το α’ τρίμηνο. Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη της υλοποίησης της πιλοτικής επιδότησης (28/03/2025) το ανώτατο όριο ανερχόταν σε 1.297,50 ευρώ, ενώ με την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η/04/2026 ανέρχεται σε 1.375 ευρώ.

Παραδείγματα

Υπάλληλος σούπερ μάρκετ με 17 συνολικά χρόνια ασφάλισης και ένα παιδί και μέσο μισθό εργασιακής ζωής 1.794 € εργαζόταν στον τελευταίο του εργοδότη για 39 μήνες. Με βάση το υφιστάμενο σύστημα επιδότησης θα επιδοτούνταν συνολικά με 7.942,52€ . Σύμφωνα με το σχήμα της πιλοτικής επιδότησης θα επιδοτηθεί για 12 μήνες και η συνολική επιδότηση που θα λάβει θα ανέλθει σε 10.613,67 €. Το μηνιαίο του επίδομα θα εκκινήσει από τα 1.089 € τον πρώτο μήνα επιδότησης και θα καταλήξει στα 562,15 € τον τελευταίο.

Σερβιτόρος με 14 συνολικά χρόνια ασφάλισης και δύο παιδιά και μέσο μισθό εργασιακής ζωής 857,25 € εργαζόταν στον τελευταίο του εργοδότη για 63 μήνες. Με βάση το υφιστάμενο σύστημα επιδότησης θα επιδοτούνταν συνολικά με 8.650,99€ . Σύμφωνα με το σχήμα της πιλοτικής επιδότησης θα επιδοτηθεί για 20 μήνες και η συνολική επιδότηση που θα λάβει θα ανέλθει σε 12.724,93€. Το μηνιαίο του επίδομα θα εκκινήσει από τα 962 € τον πρώτο μήνα επιδότησης και θα καταλήξει στα 265,5 € τον τελευταίο.

Υπάλληλος γραφείου με 4,5 συνολικά χρόνια ασφάλισης και μέσο μισθό εργασιακής ζωής 1.065,79 € εργαζόταν στον τελευταίο της εργοδότη για 48 μήνες. Με βάση το υφιστάμενο σύστημα επιδότησης θα επιδοτούνταν συνολικά με 7.210,27 € . Σύμφωνα με το σχήμα της πιλοτικής επιδότησης θα επιδοτηθεί για 16 μήνες και η συνολική επιδότηση που θα λάβει θα ανέλθει σε 9.355,10 €. Το μηνιαίο του επίδομα θα εκκινήσει από τα 786 € τον πρώτο μήνα επιδότησης και θα καταλήξει στα 308,25 € τον τελευταίο.