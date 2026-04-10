Τραμπ: «Φορτώνουμε τα πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά, εάν οι συνομιλίες αποτύχουν»

«Θα το μάθουμε σε περίπου 24 ώρες. Θα το ξέρουμε σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι συνομιλίες θα είναι επιτυχείς.

Με «τα καλύτερα πυρομαχικά» φορτώνονται τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, ώστε να μπορούν να αρχίσουν εκ νέου τις επιθέσεις στο Ιράν σε περίπτωση που οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν αποτύχουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην New York Post.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε λίγο μετά την επιβίβαση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Air Force Two με προορισμό το Ισλαμαμπάντ, όπου θα τον συναντήσουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, για να διαπραγματευτούν μια τελική ειρήνη, μετά την επίτευξη εκεχειρίας δύο εβδομάδων την Τρίτη.

«Έχουμε κάνει μια νέα αρχή. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ - ακόμα καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και τους καταστρέψαμε. Και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε, και θα τα χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά», είπε.

Το Ιράν αναμένεται να εκπροσωπηθεί στην πακιστανική πρωτεύουσα από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος επιμένει ότι το Ιράν έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο, και από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Έχετε να κάνετε με ανθρώπους για τους οποίους δεν ξέρουμε αν λένε την αλήθεια ή όχι», τόνισε ο Τραμπ. «Μπροστά μας, ισχυρίζονται ότι καταστρέφουν όλα τα πυρηνικά όπλα, ότι τα έχουν εξαφανίσει όλα. Και μετά βγαίνουν στον Τύπο και λένε: “Όχι, θέλουμε να εμπλουτίζουμε ουράνιο”. Λοιπόν, θα το διαπιστώσουμε».

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις απαιτήσεις των ΗΠΑ προς το Ιράν να παραδώσει περίπου 1.000 λίβρες εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται βαθιά θαμμένο και να συνεχίσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυτιλία. Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η επαναλειτουργία των Στενών από το Ιράν για την ελεύθερη διέλευση πλοίων, αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αν και λίγα πλοία έχουν περάσει από τότε που οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιράν.

Άλλα βασικά σημεία θα είναι η παύση της υποστήριξης του Ιράν προς περιφερειακούς αντιπροσώπους (Χεζμπολάχ), η κατάσταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της χώρας και το αίτημα της Τεχεράνης για άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απαίτησε σήμερα να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ.

«Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στο Χ.



Φωτογραφία: @associatedpress