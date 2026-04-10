Wall Street: Μεικτά πρόσημα με το βλέμμα στην εκεχειρία - Καθ' οδόν για κέρδη στην εβδομάδα

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street καθώς η προσοχή των επενδυτών παραμένει στην εύθραυστη ακόμη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν, εν όψει και των διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν το Σάββατο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,28% στις 48.051 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,12% στις 6.832 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,41% στις 22.916 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές της TSMC που είναι εισηγμένες στον Nasdaq σημειώνουν άνοδο 3,33% αφότου η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο ανακοίνωσε έκρηξη 35% στα έσοδα το α' τριμήνου στα 1,13 τρισ. δολάρια Ταϊβάν (35,6 δισ. δολάρια). Σημειώνεται πως μόνο για τον Μάρτιο, τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά 45,2% σε ετήσια βάση στα 415,2 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τρεις δείκτες αναμένεται να βγουν «κερδισμένοι», με τον S&P 500 να βρίσκεται ενισχυμένος κατά περίπου 4% στην καλύτερη εβδομάδα του από τον Μάιο. Ο Dow έχει προσθέσει άνω του 3%, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται σε τροχιά να σημειώσει άνοδο σχεδόν 5%.

O Τραμπ προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρεώνει προκειμένου να επιτρέπει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του: «το καλό που τους θέλω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, το καλό που τους θέλω να σταματήσουν αμέσως!».

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σημείωσε απότομη άνοδο τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας.

Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024, από 2,4% τον Φεβρουάριο, με ώθηση από την άνοδο κατά 10,9% στο κόστος της ενέργειας.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας αυξήθηκε μόλις 0,2% τον Μάρτιο και 2,6% σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

