Smartwings: Επαναφορά πτήσεων προς Τελ Αβίβ από 15 Απριλίου

Η αεροπορική εταιρία Smartwings θα ξαναρχίσει τις κανονικές πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ από την 15η Απριλίου, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρίας.

Η Smartwings ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιεί επτά πτήσεις την εβδομάδα προς το Τελ Αβίβ, ενώ θα παρακολουθεί την κατάσταση ασφάλειας στο Ισραήλ, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Η τουρκική αεροπορική εταιρία Pegasus Airlines συμφώνησε ν’ αγοράσει την Smartwings τον Δεκέμβριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στο τέλος του 2026 «κληρώνει» για την καθολική εφαρμογή του νέου επιδόματος ανεργίας - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ακίνητα - Συναλλαγές: Πόσο χαμηλότερα «κλείνουν» από τις τιμές αγγελιών - Οι διαπραγματεύσεις σε ακριβές/φθηνές περιοχές

Εξοικονομώ: Τελευταία ευκαιρία έως 30 Ιουνίου - Ποια προγράμματα κλείνουν και ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν επιδότηση

