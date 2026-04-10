Βανς: «Είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε αλλά δεν θα δεχτούμε παιχνίδια από το Ιράν»

Σε θετικό αποτέλεσμα προσβλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς από τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη «να μην προσπαθήσει να παίξει» με τις ΗΠΑ.

«Ανυπομονούμε για τις διαπραγματεύσεις, νομίζω θα είναι θετικές», ανέφερε πριν αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ.

«Όπως είπε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε σίγουρα πρόθυμοι να τους τείνουμε το χέρι», δήλωσε ο Βανς.«Αν προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν, τότε θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική»

Ο Βανς είπε επίσης ότι ο Τραμπ «μας έδωσε κάποιες αρκετά σαφείς οδηγίες» για το πώς θα έπρεπε να διεξαχθούν οι συνομιλίες», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αντιπρόεδρος δεν δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται δημοσίευμα της Washington Post, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν την πρόθεση να ζητήσουν την απελευθέρωση Αμερικανών στρατιωτών που κρατούνται στο Ιράν στο πλαίσιο των συνομιλιών.