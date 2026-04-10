Το Πακιστάν και η Γαλλία καταδίκασαν τις «παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό και ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχάμεντ Ισάκ Νταρ, «εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις σοβαρές παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο και τόνισαν τη σημασία της πλήρους εφαρμογής και του σεβασμού αυτής της εκεχειρίας» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπως ανακοίνωσε το πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό επαίνεσε το Πακιστάν για τον ρόλο του στην εξασφάλιση της αρχικής συμφωνίας εκεχειρίας και εξέφρασε την υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Πακιστάν προς μια διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μέσω της διπλωματικής οδού», σύμφωνα με το πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ