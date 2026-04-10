Ακίνητα - Συναλλαγές: Πόσο χαμηλότερα «κλείνουν» από τις τιμές αγγελιών - Οι διαπραγματεύσεις σε ακριβές/φθηνές περιοχές

Χαμηλότερα, σε ποσοστό διψήφιο ή σχεδόν διψήφιο, «κλείνουν» τελικά οι συναλλαγές στα ακίνητα σε σχέση με τις ζητούμενες τιμές πώλησης των αγγελιών, με παράγοντες, βέβαια, όπως η αξία της κατοικίας και η περιοχή (ακριβότερη ή φθηνότερη) να παίζουν τον ρόλο τους. Ειδικότερα, η απόκλιση μεταξύ ζητούμενων και τελικών τιμών φτάνει έως και το -14% σε υψηλής αξίας περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα τα νότια και τα βόρεια προάστια της Αθήνας, ενώ στις πιο οικονομικά προσιτές περιοχές διαμορφώνεται κοντά στο -9%.

Αυτές οι διαφορές προκύπτουν από την επεξεργασία στοιχείων από 500 συναλλαγών που παρακολούθησε το μεσιτικό γραφείο Uniko, από τη δημοσίευση της αγγελίας έως την ολοκλήρωση της πώλησης στην τελική τιμή, συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, Γιώργο Γκιώκα, και τον επενδυτή – αναλυτή, Ηλία Παπαγεωργιάδη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις».

Η παραπάνω απόκλιση αποτυπώνει και τη μεγαλύτερη ευελιξία που καταγράφεται στις ακριβότερες αγορές, με τις (υψηλότερες) αρχικές τιμές να αφήνουν μεγαλύτερα περιθώρια διαπραγμάτευσης, σε αντίθεση με περιοχές χαμηλότερου κόστους, όπου είναι πιο περιορισμένα τα ίδια περιθώρια. Στις ακριβές περιοχές περιλαμβάνονται η Αθηναϊκή Ριβιέρα, ήτοι οι Βάρη - Βούλα - Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Άλιμος, το κέντρο με Κολωνάκι, Πλάκα, τα βόρεια προάστια με Μαρούσι και Κηφισιά, ενώ στις πιο προσιτές το Περιστέρι, οι Αμπελόκηποι, οι Αχαρνές, η Καισαριανή, το Γαλάτσι, το Αιγάλεω, ο Κορυδαλλός και η Καλλιθέα.

Αναφορικά με τα στοιχεία για τη διάρκεια παραμονής των αγγελιών, τα οποία διαφοροποιούνται σημαντικά ανά περιοχή και εύρος τιμών, ο μέσος χρόνος μιας αγγελίας στην Αττική διαμορφώνεται στις 84 ημέρες, με σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα τόσο με τη γεωγραφική ζώνη όσο και με το επίπεδο τιμών. Στα νότια προάστια εμφανίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια, στις 102 ημέρες, ενώ ακολουθεί ο Πειραιάς με 95 ημέρες. Τα ανατολικά προάστια κινούνται στις 85 ημέρες και τα βόρεια στις 74, ενώ τα δυτικά προάστια καταγράφουν τον χαμηλότερο χρόνο, στις 66 ημέρες.

Σύμφωνα με την ανάλυση ανά κατηγορία τιμών, διαφαίνεται κλιμάκωση του χρόνου διάθεσης όσο αυξάνεται το budget. Σε ακίνητα αξίας έως 100 χιλ. ευρώ, ο μέσος χρόνος στην Αττική είναι 46 ημέρες, ενώ στην κατηγορία 100–150 χιλ. ευρώ αυξάνεται στις 73 ημέρες. Σε ακίνητα ύψους 150–200 χιλ. ευρώ φθάνει τις 92 ημέρες και στην κατηγορία 200–300 χιλ. ευρώ διαμορφώνεται στις 94 ημέρες. Η μεγαλύτερη διάρκεια καταγράφεται στην κατηγορία 300–400 χιλ. ευρώ, με 104 ημέρες, ενώ στα ακίνητα άνω των 400 χιλ. ευρώ υποχωρεί ελαφρά στις 95 ημέρες.

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες προκύπτουν έντονες διαφοροποιήσεις. Στα χαμηλότερα budgets (έως 100 χιλ. ευρώ), τα βόρεια προάστια εμφανίζουν τον χαμηλότερο χρόνο (25 ημέρες), ενώ ο Πειραιάς και τα νότια προάστια κινούνται υψηλότερα, στις 62 και 58 ημέρες αντίστοιχα. Στην κατηγορία 100–150 χιλ. ευρώ, τα νότια προάστια φθάνουν τις 117 ημέρες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ σε αρκετές άλλες περιοχές οι χρόνοι παραμένουν κοντά στις 50–60 ημέρες.

Στα ακίνητα 150–200 χιλ. ευρώ και 200–300 χιλ. ευρώ, οι χρόνοι αυξάνονται σχεδόν σε όλες τις ζώνες, με τα νότια προάστια και τον Πειραιά να κινούνται συστηματικά σε υψηλότερα επίπεδα. Η μεγαλύτερη επιμέρους τιμή καταγράφεται στα ανατολικά προάστια στην κατηγορία 300–400 χιλ. ευρώ, με 140 ημέρες.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ειδικότερα, από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι ο μέσος χρόνος παραμονής μιας αγγελίας στην Αττική διαμορφώνεται στις 84 ημέρες. Τα νότια προάστια εμφανίζουν τη βραδύτερη αγορά, με μέση διάρκεια 102 ημέρες, ενώ τα δυτικά προάστια κινούνται ταχύτερα, στις 66 ημέρες. Ο Πειραιάς βρίσκεται επίσης ψηλά, στις 95 ημέρες, την ώρα που τα βόρεια προάστια διαμορφώνονται στις 74 ημέρες και τα ανατολικά στις 85 ημέρες.

Στα ακίνητα κάτω από 100 χιλ. ευρώ, η ταχύτερη αγορά είναι τα βόρεια προάστια με 25 ημέρες, ενώ ακολουθούν τα δυτικά με 32 και τα ανατολικά με 43 ημέρες. Στον αντίποδα, ο Πειραιάς χρειάζεται 62 ημέρες και τα νότια προάστια 58 ημέρες, στοιχείο που υποδηλώνει ότι ακόμη και στα χαμηλότερα budgets η ταχύτητα διαφέρει αισθητά ανά ζώνη.

Στην κατηγορία από 100 έως 150 χιλ. ευρώ, η εικόνα αλλάζει σημαντικά. Το υπόλοιπο Αττικής εμφανίζει την ταχύτερη διάρκεια με 53 ημέρες, τα βόρεια προάστια ακολουθούν με 55 και τα ανατολικά με 56, ενώ τα δυτικά κινούνται στις 69 ημέρες. Αντίθετα, τα νότια προάστια εκτοξεύονται στις 117 ημέρες, δηλαδή πάνω από διπλάσιο χρόνο σε σχέση με αρκετές άλλες περιοχές, ενώ ο Πειραιάς καταγράφει 87 ημέρες.

Στα ακίνητα από 150 έως 200 χιλ. ευρώ, το υπόλοιπο Αττικής παραμένει χαμηλότερα με 67 ημέρες και ακολουθούν τα ανατολικά με 77, τα βόρεια με 81 και τα δυτικά με 83 ημέρες. Ωστόσο, στον Πειραιά ο χρόνος φθάνει τις 115 ημέρες και στα νότια προάστια τις 130 ημέρες, που είναι και η υψηλότερη επίδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Στην κλίμακα από 200 έως 300 χιλ. ευρώ, οι αποκλίσεις παραμένουν μεγάλες. Τα βόρεια προάστια εμφανίζουν 82 ημέρες, το υπόλοιπο Αττικής 85, τα ανατολικά 87 και τα δυτικά 91 ημέρες. Την ίδια ώρα, τα νότια προάστια βρίσκονται στις 105 ημέρες και ο Πειραιάς στις 111, επιβεβαιώνοντας ότι οι συναλλαγές στα μεσαία budgets χρειάζονται περισσότερο χρόνο σε συγκεκριμένες αγορές.

Στα ακίνητα από 300 έως 400 χιλ. ευρώ, τα δυτικά προάστια πέφτουν στις 68 ημέρες, επίδοση που ξεχωρίζει έντονα σε σύγκριση με όλες τις άλλες περιοχές. Αντίθετα, τα ανατολικά προάστια εκτινάσσονται στις 140 ημέρες, το υψηλότερο νούμερο ολόκληρου του πίνακα. Το υπόλοιπο Αττικής ακολουθεί με 116 ημέρες, ενώ ο Πειραιάς βρίσκεται στις 103, τα νότια στις 102 και τα βόρεια στις 95 ημέρες.

Στην ανώτερη κατηγορία, άνω των 400 χιλ. ευρώ, τα δυτικά προάστια καταγράφουν 54 ημέρες, δηλαδή μακράν τη χαμηλότερη διάρκεια, ενώ ο Πειραιάς κινείται στις 94 ημέρες, τα νότια στις 101, το υπόλοιπο Αττικής στις 105, τα βόρεια στις 108 και τα ανατολικά στις 109 ημέρες. Πρόκειται για κατηγορία όπου σχεδόν παντού απαιτείται αισθητά μεγαλύτερος χρόνος διάθεσης από ό,τι στα χαμηλότερα budgets.