Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πιέσεις στον αμυντικό κλάδο

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι δείκτες στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενόψει και τον συνομιλιών στο Πακιστάν αλλά και τις προοπτικές για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,43% στις 615,22 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ισχυροποιήθηκε 0,39% στις 5.919 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε 0,1% στις 10.592 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 0,2% στις 23.855 μονάδες. Ο CAC 40 στη Γαλλία ανήλθε με +0,17% στις 8.259 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB σκαρφάλωσε 0,55% στις 47.588 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 πρόσθεσε 0,55% στις 18.204 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών κατέγραψαν σημαντικές απώλειες αφότου κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι δήλωσε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει σύντομα.

Ειδικότερα, στη Γερμανία η μετοχή της Rheinmetall έκανε «βουτιά» 5,9%, ενώ της Renk σημείωσε πτώση 3,87%. Στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, η Saab έχασε 2,2% ενώ η βρετανική BAE Systems υποχώρησε κατά 3,31%.

Ο Κίριλο Μπουντάνοφ, πρώην επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής κατασκοπείας και επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Ζελένσκι, παραμένει αισιόδοξος ότι οι συνομιλίες προχωρούν προς την επίτευξη συμφωνίας. «Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Για αυτό διαπραγματεύονται. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ ακόμη», είπε σε συνέντευξή του στο Bloomberg στις 4 Απριλίου.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιβεβαιώθηκε στο 2,8% τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο είχε «τρέξει» με ρυθμό 2% σε ετήσια βάση.