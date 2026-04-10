Πακιστάν: Οι συνομιλίες ΗΠΑ- Ιράν στο Ισλαμαμπάντ είναι καθοριστικές για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, που έχουν προγραμματιστεί να αρχίσουν αύριο, Σάββατο, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία διαρκεί εβδομάδες.

Σε ξεχωριστή δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η κυβέρνηση μείωσε επίσης την τιμή του ντίζελ στις 385 ρουπίες (1,38 δολάρια) ανά λίτρο και την τιμή της βενζίνης στις 366 ρουπίες ανά λίτρο. (Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία 1 δολαρίου ΗΠΑ διαμορφώνεται στις 278,750 ρουπίες Πακιστάν).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ