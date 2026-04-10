Αύξηση 35% στα έσοδα της TSMC το α' τρίμηνο

Εκρηκτική άνοδο 35% σημείωσαν τα έσοδα της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) το α' τρίμηνο του 2025 επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, η TSMC ανακοίνωσε έσοδα 1,13 τρισ. δολάρια Ταϊβάν (35,6 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για 1,12 τρισ. δολάρια Ταϊβάν, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Σημειώνεται πως μόνο για τον Μάρτιο, τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά 45,2% σε ετήσια βάση στα 415,2 δισ. δολάρια Ταϊβάν.

Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο, επωφελείται σταθερά από τη ζήτηση βασικών πελατών της όπως η Apple και η Nvidia, παρά τις ανησυχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις της.

Η TSMC κατασκευάζει τσιπ για όλα τα προϊόντα, από τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης έως τα κέντρα δεδομένων, και έχει επωφεληθεί σημαντικά από τα εκατοντάδες δισ. δολάρια που επενδύονται σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, φέρεται να έχει αυξήσει τις τιμές για τα πιο προηγμένα τσιπ της, κάτι που αποτελεί «σημαντικό παράγοντα» πίσω από την υπέρβαση των πωλήσεων του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τον αναλυτή της SemiAnalysis, Sravan Kundojjala.