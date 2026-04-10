Ρωσία: Σε 19 χρόνια φυλάκιση για διαφθορά καταδικάστηκε πρώην υφυπουργός Άμυνας

Ένα ρωσικό στρατιωτικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον Πάβελ Ποπόφ πρώην υφυπουργό Άμυνας σε ποινή 19 χρόνων φυλάκισης για διαφθορά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, σε μία υπόθεση, από μια σειρά ποινικών υποθέσεων που έχουν συνταράξει τα υψηλότερα κλιμάκια διοίκησης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο 69χρονος Ποπόφ συνελήφθη το καλοκαίρι του 2024 για διαφθορά που σχετίζεται με την κατασκευή ενός θεματικού στρατιωτικού πάρκου κοντά στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ