Κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι εκτιμά ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα

Κορυφαίος σύμβουλος Ζελένσκι: Είμαστε πιθανόν κοντά στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία

Πρόοδο στις συνομιλίες για ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία βλέπει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως η οριστική λύση μπορεί και να μην αργήσει πολύ ακόμη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, παρ' όλο που οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν αποφέρει ελάχιστα αποτελέσματα, ο Κίριλο Μπουντάνοφ, παραμένει αισιόδοξος ότι οι συνομιλίες προχωρούν προς την επίτευξη συμφωνίας. Ο Μπουντάνοφ έχει κυρίαρχο ρόλο στις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, ενώ στις αρχές Ιανουαρίου, ο Ζελένσκι τον όρισε επικεφαλής του προεδρικού του γραφείου.

Ο πρώην επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής κατασκοπείας πιστεύει μάλιστα πως και η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Για αυτό διαπραγματεύονται. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ ακόμη», είπε σε συνέντευξή του στο Bloomberg στις 4 Απριλίου.

Από την άλλη, αναγνώρισε ότι και οι δύο πλευρές διατηρούν μέχρι στιγμής «μαξιμαλιστικές» θέσεις, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι θα υπάρξει σύγκλιση προς έναν αμοιβαίο συμβιβασμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία έχει σαφές κίνητρο να καταλήξει σε συμφωνία: «Σε αντίθεση με εμάς, εκείνοι ξοδεύουν δικά τους χρήματα. Πρόκειται για τεράστια ποσά - ήδη τρισεκατομμύρια». Ωστόσο, απέφυγε να αναφέρει τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένας πιθανός συμβιβασμός στο ζήτημα των εδαφών, που αποτελεί το πιο «ακανθώδες» ζήτημα στις συνομιλίες των δύο πλευρών.

«Δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία τελική απόφαση. Αλλά όλοι πλέον κατανοούν ξεκάθαρα τα όρια του τι είναι αποδεκτό. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόοδο», είπε.