Από το relief rally στο profit taking – Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο της Αθήνας

Στα χαμηλά ημέρας έκλεισε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, εν μέσω αρνητικού διεθνούς κλίματος.

Το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και οι προσδοκίες ότι ΗΠΑ και Ιράν θα βρεθούν σε δύο ημέρες από σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη μιας πιο μόνιμης συμφωνίας ειρήνης. Ωστόσο, τόσο η μεγάλη απόκλιση μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών, όσο και η συνέχιση των εχθροπραξιών στον Νότιο Λίβανο που καθιστά εύθραυστη αυτή την προσωρινή κατάπαυση πυρός, δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας.

Μάλιστα, κάποιοι ξένοι αναλυτές σημειώνουν ότι η εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος δεν είναι απλώς εύθραυστη, αλλά πιθανότατα έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει. Και τονίζουν πως παρά την «αισιόδοξη προκατάληψη» των αγορών, και παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία ενισχύει τις ελπίδες ότι το «στασιμοπληθωριστικό σενάριο» μπορεί να αποφευχθεί, προς το παρόν η μόνη νέα εξέλιξη είναι μια εύθραυστη παύση στη σύγκρουση.

Χαρακτηριστικό το σχόλιο της Antje Praefcke, αναλύτριας της Commerzbank για τις αγορές συναλλάγματος, που τονίζει ότι οι επενδυτές οφείλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις με μια υγιή δόση σκεπτικισμού και να μην περιμένουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα επιστρέψουν γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα. Κι αυτό, διότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διακηρύξει κανείς ότι «όλα θα πάνε καλά».

Κι ενώ ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει στο επίκεντρο, η ίδια υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κι άλλα «μέτωπα» που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών εταίρων, οι εσωτερικές πολιτικές συνέπειες της μεταναστευτικής του πολιτικής, οι επιθέσεις στην ανεξαρτησία της Fed, καθώς και οι επιθέσεις κατά της Γροιλανδίας και του ΝΑΤΟ, ζητήματα που είναι διαρκώς παρόντα στο παρασκήνιο και κινδυνεύουν να επανεμφανίζονται ξανά και ξανά.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές του πετρελαίου, που σήμερα κινήθηκαν εκ νέου ανοδικά, ενδεικτικές είναι οι εκτιμήσεις μεγάλων οίκων του εξωτερικού. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η μέση τιμή του πετρελαίου θα διαμορφωθεί στα 80-90 δολάρια το βαρέλι για το σύνολο του 2026, ακόμη και αν οι εντάσεις αποκλιμακωθούν το επόμενο διάστημα, ήτοι 33%-50% υψηλότερα από εκείνες που είχε ανακοινώσει λίγους μήνες νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2025. Σε παρόμοιο εύρος κινούνται και οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Goldman Sachs.

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών η εκρηκτική χθεσινή άνοδος έδωσε αφορμή για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, πριν την τετραήμερη διακοπή των συναλλαγών. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα πτωτικά, πριν κλείσει με πτώση 2,63% στις 2.225,74 μονάδες.

Σοβαρές απώλειες και για τον τραπεζικό δείκτη, που έκλεισε στο χαμηλό ημέρας των 2.531,12 μονάδων με πτώση 4,51% και με το σύνολο των μετοχών του στο «κόκκινο». Alpha Bank και Eurobank δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις υποχωρώντας 5,75% και 5,09% αντίστοιχα, η Optima έκλεισε στο -4,30% και τα 8,90 ευρώ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 4% κινήθηκαν και οι τίτλοι των ΕΤΕ (-4,23%) και Τρ. Πειραιώς (-4,01%) στα 14,28 ευρώ και 8,09 ευρώ αντίστοιχα. Μικρότερες απώλειες για την Τρ. Κύπρου, που υποχώρησε 2,98% στα 8,80 ευρώ.

Η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,8 με 32 τίτλους στο σύνολο του ταμπλό να κλείνουν με κέρδη, έναντι 88 που υποχώρησαν και 30 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητοι.

Εκ νέου αυξημένος ο συνολικός τζίρος της ημέρας, που διαμορφώθηκε σε 329,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 24,20 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 1,75% για τη Helleniq Energy στα 9,87 ευρώ, όπως και τα κέρδη 1,04% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που βρέθηκε και σε νέα υψηλά. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν ΟΤΕ (+0,67%) και Σαράντης (+0,39%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκε ο τίτλος της Allwyn με απώλειες 4,32% στα 14,40 ευρώ, η Metlen υποχώρησε 3,17% στα 36,10 ευρώ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 2% κινήθηκαν οι Aegean (-2,26%), Lamda Development (-2,19%), Aktor (-2,14%) και ΕΥΔΑΠ (-2,13%). ΔΕΗ και ΔΑΑ ακολούθησαν με απώλειες 1,78% και 1,57% αντίστοιχα, η μετοχή της Coca-Cola HBC έκλεισε στα 50 ευρώ με απώλειες 1,30%, πάνω από 1% υποχώρησαν και οι τίτλοι των Τιτάν (-1,26%), Viohalco (-1,17%) και Motor Oil (-1,13%).

Με μικρότερες απώλειες έκλεισε η συνεδρίαση για τις Jumbo (-0,93%), ElvalHalcor (-0,50%) και Cenergy (-0,10%).