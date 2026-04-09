Jumbo: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της 100% θυγατρικής Herald Ελλάς

Jumbo: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της 100% θυγατρικής Herald Ελλάς
Ολοκληρώθηκε σήμερα η συγχώνευση δι’ απορρόφησης από την Jumbo της κατά 100% μη εισηγμένης θυγατρικής της εταιρείας Herald Ελλάς.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η συγχώνευση δι’ απορρόφησης από την Jumbo της κατά 100% μη εισηγμένης θυγατρικής της εταιρείας Herald Ελλάς.

H απορρόφηση πραγματοποιήθηκε χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Jumbo και χωρίς έκδοση νέων μετοχών και δεν επέφερε καμία μεταβολή στη μετοχική σύνθεσή της.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των από 15.12.2025 και 25.02.2026 ανακοινώσεών της, ολοκληρώθηκε την 9η Απριλίου 2026 η συγχώνευση δι' απορρόφησης από την Εταιρεία της κατά 100% (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «HERALD ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2» (εφεξής η «Απορροφώμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-21 (με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19), των άρθρων 30-35 του Ν. 4601/2019 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 5162/2024, όπως ισχύουν.

Η υπ’ αριθ. 4066743ΑΠ/09.04.2026 Απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δι’ απορρόφησης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 09.04.2026 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 6019057.

Με δεδομένο ότι η Απορροφώμενη ήταν κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και χωρίς έκδοση νέων μετοχών και δεν επέφερε καμία μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας. Τέλος, σημειώνεται ότι η συγχώνευση είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το Γ.Ε.ΜΗ, η οποία έπαυσε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο και η Εταιρεία κατέστη αυτοδικαίως καθολικός διάδοχος της ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων της.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δεν έχουν λεφτά για ενεργειακές ανακαινίσεις οι Έλληνες - Το κόστος «μπλοκάρει» την εξοικονόμηση

«Πυρετός» αιτήσεων για το Fuel Pass III: Πάνω από 1 εκατ. οι δικαιούχοι - Πότε πιστώνονται τα χρήματα

Με ελληνικό DNA το μπέρμπον των Peaky Blinders

