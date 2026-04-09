Γκεοργκίεβα για πόλεμο: Σοκ στην παγκόσμια ανάπτυξη - Στήριξη από ΔΝΤ με έως και 50 δισ. δολάρια

Την πρόβλεψή της πως η βραχυπρόθεσμη ζήτηση για οικονομική στήριξη από το ΔΝΤ θα αυξηθεί μεταξύ 20 και 50 δισ. δολαρίων ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξέφρασε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ επεσήμανε ότι ο πόλεμος δοκιμάζει την παγκόσμια οικονομία, με τη μείωση 13% στην ημερήσια ροή πετρελαίου παγκοσμίως και την πτώση 20% στο υγροποιημένο φυσικό αέριο να προκαλούν ένα σοκ που είχε εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας, διαταράσσοντας παράλληλα τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πόλεμος ώθησε το ΔΝΤ να υποβαθμίσει την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη. «Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα υπάρξει πραγματική επιστροφή στο προηγούμενο status quο», ανέφερε.

«Το γεγονός είναι ότι δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι επιφυλάσσει το μέλλον για τις διαμετακομίσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, ή, στην πραγματικότητα, για την ανάκαμψη της περιφερειακής εναέριας κυκλοφορίας», πρόσθεσε. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ανάπτυξη θα είναι πιο αργή - ακόμη και αν η νέα ειρήνη είναι διαρκής» συμπλήρωσε.

Η σύγκρουση θα έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, δήλωσε συμπεριλαμβανομένων των διακοπών λειτουργίας των διυλιστηρίων πετρελαίου και των ελλείψεων σε ενεργειακά προϊόντα που διατάρασσαν τις μεταφορές, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Άλλα 45 εκατ. άνθρωποι θα αντιμετώπιζαν επισιτιστική ανασφάλεια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που λιμοκτονούν σε πάνω από 360 εκατ. Οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας θα συνεχίζονταν επίσης, δεδομένης της βιομηχανικής εξάρτησης από χημικά στοιχεία όπως το θείο και το ήλιο για την κατασκευή τσιπ και τα πλαστικά.

Το ΔΝΤ διαθέτει επαρκείς πόρους και θα μπορούσε να αυξήσει την υποστήριξη του ισοζυγίου πληρωμών μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων και αναμένεται ότι και άλλες χώρες θα ζητήσουν βοήθεια.

Η αναμενόμενη αύξηση των αιτημάτων χρηματοδότησης έρχεται να προστεθεί στα 140 δισ. δολάρια που είχαν διατεθεί σε υπάρχοντα προγράμματα πριν από τον πόλεμο, ενώ μεταξύ Μαΐου 2024 και Μαρτίου 2025, το ΔΝΤ ενέκρινε πάνω από 36 δισ. δολάρια σε νέα δάνεια.

Ο ευρύτερος αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από το αν η εκεχειρία θα τηρηθεί και θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη, και από το πόση ζημιά άφησε ο πόλεμος στο πέρασμά του, πρόσθεσε.

«Καλώ όλες τις χώρες να απορρίψουν τις μεμονωμένες ενέργειες. Μη ρίχνετε λάδι στη φωτιά» υπογράμμισε.