Μόσχα και Κίεβο αντάλλαξαν τις σορούς πεσόντων στρατιωτών

Newsroom
Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων, δήλωσε ο βουλευτής Σαμσάιλ Σαραλίγιεφ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο RBC.

Οι ανταλλαγές σορών στρατιωτών είναι ένα από τα λίγα πεδία συνεργασίας μεταξύ της Μόσχας και της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε η ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας στη γειτονική της χώρα εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

