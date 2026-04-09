Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως 17 Απριλίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Από 14 Απριλίου έως 17 Απριλίου, θα καταβληθούν 49.008.656,14 ευρώ σε 39.962 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π.ΟΑΕΕ.
  • Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δεν έχουν λεφτά για ενεργειακές ανακαινίσεις οι Έλληνες - Το κόστος «μπλοκάρει» την εξοικονόμηση

«Πυρετός» αιτήσεων για το Fuel Pass III: Πάνω από 1 εκατ. οι δικαιούχοι - Πότε πιστώνονται τα χρήματα

Με ελληνικό DNA το μπέρμπον των Peaky Blinders

tags:
ΕΦΚΑ
ΔΥΠΑ
Υπουργείο Εργασίας
Πληρωμές
