Wall Street: Αστάθεια στους δείκτες με φόντο την εύθραυστη Μέση Ανατολή

«Μαγκωμένοι» δείχνουν οι δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, σε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα από την χθεσινή «καταπράσινη» συνεδρίαση, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρακολουθούν την Μέση Ανατολή και το κατά πόσο εύθραυστη θα αποδειχθεί τελικά η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν που ευελπιστεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones υποχωρεί 0,15% στις 47.838 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,10% στις 6.775 μονάδες και ο Nasdaq υποχωρεί 0,24% στις 22.581 μονάδες.

Το χθεσινό πάρτι στο ταμπλό ήρθε μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων, στο πλαίσιο μιας «διπλής» εκεχειρίας για να σταματήσει η σύγκρουση που κλονίζει τη Μέση Ανατολή εδώ και πέντε εβδομάδες και έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη συμφώνησε να ανοίξει ξανά την πλωτή οδό για τις επόμενες δύο εβδομάδες, εφόσον σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο οι σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο οδήγησαν τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, να κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι ήδη ακυρώνουν τη συμφωνία. Οι παραβιάσεις είναι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, η είσοδος ενός drone στον ιρανικό εναέριο χώρο και η άρνηση του δικαιώματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας να εμπλουτίσει ουράνιο, τόνισε.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα παραμείνουν εντός και γύρω από το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως με την «πραγματική συμφωνία», δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση θα πυροδοτούσε μια στρατιωτική απάντηση μεγαλύτερη από οτιδήποτε έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά την Πέμπτη, ασκώντας πιέσεις στις μετοχές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate σημειώνει άνοδο 5%, ενώ το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται 4% υψηλότερα πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι.

Μπαράζ μάκρο ανακοινώσεων ήρθαν σήμερα να ρίξουν φως επάνω στην αμερικανική οικονομία.

Συγκεκριμένα, σημαντική επιβράδυνση παρουσίασε η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία την Πέμπτη.

Το ΑΕΠ παρουσίασε άνοδο 0,5% ετησίως, σύμφωνα με την τρίτη και τελική εκτίμηση του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου

Η κατανάλωση και οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτέλεσαν βασικούς μοχλούς που κράτησαν το ΑΕΠ σε θετικό έδαφος, αντισταθμίζοντας τη μείωση των κρατικών δαπανών και των εξαγωγών.

Επίσης, στο 3% επιτάχυνε ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση με τα στοιχεία να έρχονται πριν από την πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας από τον πόλεμο του Ιράν.

Ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα και την ενέργεια, ανέβασε ταχύτητα στο 3% τον Φεβρουάριο σε επίπεδο έτους, με μηνιαία άνοδο 0,4% ενώ ο ονομαστικός πληθωρισμός κλιμακώθηκε 2,8% σε βάση έτους και +0,4% μηνιαίως. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Μέτρια άνοδο σημείωσαν οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 16.000 στις 219.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 4 Απριλίου, δήλωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Όσο αφορά τις συνεχείς αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.