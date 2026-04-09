Η Ουκρανία ανοίγει την αντιαεροπορική της άμυνα σε ιδιωτικές εταιρείες

Εταιρείες εξοπλισμένες με πολυβόλα: αντιμέτωπο με τις εκατοντάδες ρωσικά drones που εξαπολύονται καθημερινά κατά της Ουκρανίας, το Κίεβο άνοιξε την αντιαεροπορική άμυνα σε ιδιωτικές εταιρείες ώστε να αναλάβουν την προστασία της δικής τους ασφάλειας, αμβλύνοντας την πίεση επί των ουκρανικών δυνάμεων, δηλώνει σε συνέντευξή του προς το AFP υψηλόβαθμος ουκρανός στρατιωτικός.

«Η ιδέα είναι να επιτραπεί σε εταιρείες (...) να προστατευθούν κατά των αεροπορικών επιθέσεων με δικές τους δαπάνες και με την συνδρομή των δικών τους υπαλλήλων», εξηγεί ο 48χρονος Γιούρι Μιρονένκο, γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Άμυνας και βασικός εμπνευστής του προγράμματος που έχει επιτρέψει την κατάρριψη ρωσικών drones.

Από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Μόσχα χρησιμοποιεί μαζικά τα drones μακρού βεληνεκούς Shahed, ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία πλέον κατασκευάζονται μαζικά στην Ρωσία.

Φθηνά αλλά καταστροφικά, τα Shahed εξαπολύονται κατά κατοικημένων περιοχών και υποδομών κοινής ωφέλειας μερικές φορές σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το μέτωπο.

Η σφοδρότερη επίθεση από το 2022 πραγματοποιήθηκε στα τέλη του Μαρτίου με την χρησιμοποίηση, εκτός των πυραύλων, 1.000 drones που εξαπολύθηκαν σε διάστημα 24 ωρών.

Αρκετά αποτελεσματικό, το ουκρανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, που περιλαμβάνει χιλιάδες κινητές μονάδες αντιdrone, δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της χώρας.

Εξ ου και η ιδέα του υπουργείου Άμυνας: ενίσχυση του στρατού με ιδιωτικά στοιχεία - ενεργειακές εταιρείες, που αποτελούν προνομιακούς στόχους των ρωσικών επιθέσεων, εταιρείες διαχείρισης και εφοδιασμού, εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας...

Μέχρι σήμερα, 16 εταιρείες έχουν αποκτήσει τις αναγκαίες άδειες και πολλές από αυτές έχουν ήδη αναλάβει δράση, λέει ο αντισυνταγματάρχης Μιρονένκο, πρώην διοικητής μίας μονάδας drones.

Συστήματα αναχαίτισης

«Είμαστε οι πρώτοι στο κόσμο που εφαρμόσαμε ένα σύστημα» που επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες «να καταρρίπτουν πολύ δύσκολους αεροπορικούς στόχους», λέει.

«Οι πρώτες αναχαιτίσεις έγιναν πριν από δύο εβδομάδες».

Στην περιοχή του Χάρκιβ, κοντά στην γραμμή του μετώπου, μία εταιρεία το όνομα της οποίας δεν αποκαλύπτεται κατέρριψε μεγάλο αριθμό ρωσικών drones με την βοήθεια βαρέων πολυβόλων τοποθετημένων σε τηλεχειριζόμενους πυργίσκους.

Μετά την δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης του υπουργείου Άμυνας, «δεκάδες άλλες εταιρείες ήρθαν σε επαφή με τις αρχές για να ενημερωθούν», λέει ο Γιούρι Μιρονένκο.

«Δεν περιμένουμε ότι η ιδιωτική αντιαεροπορική άμυνα θα επιλύσει όλα μας τα προβλήματα», παραδέχεται, αλλά «η κατάρριψη ενός, δύο ή πέντε Shahed είναι ήδη βοήθεια».

Σε ένα κέντρο εκπαίδευσης που διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία ο δημοσιογράφος του AFP είδε επίδοξους χειριστές drones να μαθαίνουν να πιλοτάρουν συσκευές σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προσομοιωτές.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να υποβληθούν σε ειδικούς ελέγχους, κυρίως για να αποκλεισθεί κάθε σχέση με την Ρωσία πριν τους δοθεί η άδεια να αγοράσουν όπλα και να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους τους.

Και κυρίως να έλθουν σε συντονισμό με την ουκρανική αεροπορία, στοιχείο κλειδί αυτού του προωθημένου συστήματος που διαχειρίζεται χιλιάδες αντιαεροπορικές μονάδες σε πραγματικό χρόνο.

Ένα ειδικό λογισμικό επιτρέπει να δει κανείς «πώς και πού εργάζονται οι ομάδες, ποιος κατέρριψε τι, ποιος νέος στόχος εμφανίζεται», λέει ο Γιούρι Μιρονένκο.

Πιστεύει ότι τα συστήματα αναχαίτισης drones, που επιτρέπουν την κατάρριψη εν πτήσει, είναι το μέλλον αυτής της ιδιωτικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Υπό την πίεση των ακατάπαυστων επιθέσεων, η Ουκρανία έχει ήδη αναπτύξει περί τα πενήντα μοντέλα συστημάτων αναχαίτισης, ένας τομέας ανύπαρκτος πριν από έναν χρόνο.

«Κατάρριψη του 95% των στόχων»

Ο αδυσώπητος ανταγωνισμός ωθεί τους κατασκευαστές να βελτιώνουν με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τα συστήματα μειώνοντας παράλληλα το κόστος, σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω των 1.000 δολαρίων την μονάδα, γεγονός που τα καθιστά προσιτά, σημειώνει ο Ουκρανός στρατιωτικός.

Μακροπρόθεσμα, ιδιωτικές εταιρείες θα μπορούσαν ακόμη και να αποκτήσουν όπλα που θα τους επιτρέπουν να καταρρίπτουν πυραύλους cruise, για παράδειγμα φορητά συστήματα εδάφους-αέρος, τους οποίους η Ρωσία χρησιμοποιεί συστηματικά κατά της ουκρανικής επικράτειας, λέει.

«Δεν βάζουμε όρια στα αμυντικά όπλα που μπορούν να αγοραστούν» ώστε να διασφαλισθεί το μέγιστον της ευελιξίας απέναντι σε έναν πόλεμο που αλλάζει «κάθε τρεις ή έξι μήνες».

Βασικό μέλημα, η επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο νέος υπουργός Αμυνας Μιχάιλο Φιόντοροφ για την χρονιά αυτή: ανίχνευση του 100% των εναέριων στόχων, drones και πυραύλων, και κατάρριψη του 95%, έναντι 80% σήμερα.

Ο αντισυνταγματάρχης Μιρονένκο θεωρεί ότι ο στόχος είναι «απολύτως ρεαλιστικός», δεδομένης της εκτόξευσης της παραγωγής συστημάτων αναχαίτισης που παραδίδονται «κατά δεκάδες χιλιάδες» κάθε μήνα στον ουκρανικό στρατό.

«Πρέπει να δείξουμε ξεκάθαρα (στην Ρωσία) ότι η τρομοκρατία κατά του πληθυσμού μας, των μη στρατιωτικών υποδομών μας, δεν θα την βοηθήσει καθόλου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ