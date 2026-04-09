Το Voodoo Drummer Duo στην Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 22/4

Το Voodoo Drummer Duo θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 22/4 στην Μικρή Σκηνή (Επταλόφου 14, Κάτω Τούμπα). Αλλόκοτες μελωδίες-περίεργοι ρυθμοί.

Το Voodoo Drummer Duo θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 22/4 στην Μικρή Σκηνή (Επταλόφου 14, Κάτω Τούμπα). Αλλόκοτες μελωδίες-περίεργοι ρυθμοί.

"Παίζουν πάντα πολύ ενδιαφέρον υλικό … / Είμαι πολύ ευγνώμων”

είπε στους ακροατές του BBC η ραδιοφωνική παραγωγός Deb Grant.

Έχουν φιλοξενηθεί σε 141 μέσα σε 41 χώρες σε 6 ηπείρους έως τώρα!

Ο Χρήστος Κουτσογιάννης μετά τις εμφανίσεις του με τους Tiger Lillies, οι οποίοι συμμετέχουν στο ντεμπούτο άλμπουμ (HELLaS SPELLS) σχημάτισε το project Voodoo Drummer duo μαζί με τον τσελίστα και συνθέτη Σταύρο Παργινό.

Είναι ένα πειραματικό σχήμα με πρωτότυπες συνθέσεις για τον Διόνυσο, τις Βάκχες και τον Κάτω Κόσμο με αυτοσχεδιασμούς πάνω σε Ελληνικούς ρυθμούς για Τσέλο, Τύμπανα και Μεταλλόφωνο!

Αλλά και με ιδιαίτερες διασκευές (Moondog, Erik Satie, Tom Waits) που συχνά συνδυάζονται με γνωστά παραδοσιακά θέματα, δημιουργώντας μία σύγχρονη πρόταση που δύσκολα κατηγοριοποιείται!

Τα ορχηστρικά διακόπτονται από επιλεγμένα αποσπάσματα του αγαπημένου τους ποιητή Charles Bukowski!

“Greek genius … / reminiscent of Moondog's music.”

Kazune Hayata, Jazz Life magazine JAPAN

"a very unique album … / creative and experimental atmosphere"

Alexis Herreria Valero, Ah World Music MEXICO

"Get ready for some schizophonic sounds"

UbuntuFM Jazz, Peter Hesen SOUTH AFRICA

"Listen to Pink Floyd Greek style, with added John Coltrane!"

Jerry Ewing, PROG Mag U.K.

2η θέση: Top bands of Balkan Beats Show 4ZZZ Radio AUSTRALIA

«υπάρχει περισσότερη αρμονία σε αυτό το Αφρο-Διονυσιακό ντουέτο παρά στον κόσμο που ζούμε».

Σταύρος Παργινός: ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

Χρήστος Κουτσογιάννης: ΠΑΡΑΞΕΝΟΦΩΝΟ

(ένα διατονικό μεταλλόφωνο μιας οκτάβας, με αντηχεία κολοκύθες, το Δυτικο - Αφρικανικό Μπαλαφον με το ένα χέρι, ενώ το άλλο και τα πόδια παίζουν τα ΤΥΜΠΑΝΑ (χωρίς ταμπούρο.)

Μικρή Σκηνή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 694 450 3542

Περιοδεία “HELLaS TOUR”

Τρίτη 21/4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Beatnik

Τετάρτη 22/4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μικρή Σκηνή

Πέμπτη 23 /4 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Καφενείον ο Ανθός

Παρασκευή 24/4 ΚΑΒΑΛΑ Sante Bar

Σάββατο 25/4 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τεχνουργείον

Voodoo Drummer Duo

