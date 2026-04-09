ΕΕΕΠ: Ενισχυμένη ελεγκτική δραστηριότητα στα τυχερά παιχνίδια

Σημαντική ενίσχυση της εποπτείας στην αγορά τυχερών παιγνίων καταγράφεται για το 2025, με την ΕΕΕΠ να παρουσιάζει αυξημένη ελεγκτική δραστηριότητα και διεύρυνση της Blacklist.

Συνολικά 61 κλιμάκια ελέγχου και 628 εκθέσεις αποτυπώνουν την ένταση των παρεμβάσεων, ενώ οι παράνομοι ιστότοποι που έχουν ενταχθεί στη σχετική λίστα ανήλθαν σε 12.642, έναντι 9.590 το 2024.

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης

Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης της ΕΕΕΠ αποτελεί τον βασικό ελεγκτικό μηχανισμό της αγοράς, με αρμοδιότητα την εποπτεία τόσο των επίγειων όσο και των διαδικτυακών δραστηριοτήτων τυχερών παιγνίων.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, διασφαλίζει την τήρηση του Κανονισμού Παιγνίων, ελέγχει τη συμμόρφωση των παρόχων με τους όρους αδειοδότησης και επιβλέπει τη διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς και στη διαχείριση των οικονομικών ροών.

Ένα σύνθετο και απαιτητικό ελεγκτικό περιβάλλον

Το έργο της συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς εκτείνεται σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η ανάπτυξη της διαδικτυακής αγοράς και η χρήση νέων τεχνολογιών δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις, καθιστώντας αναγκαία την εξειδικευμένη γνώση, τη συνεχή παρακολούθηση και την προσαρμογή των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η ΕΕΕΠ καλείται να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των παικτών.

Τα βασικά στοιχεία των ελέγχων το 2025

Η ελεγκτική δραστηριότητα της Αρχής κατά το 2025 χαρακτηρίζεται από ένταση και εύρος, καθώς καλύπτει το σύνολο της αγοράς τυχερών παιγνίων. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν 61 κλιμάκια ελέγχου και συντάχθηκαν 628 εκθέσεις.

Η κατανομή των ευρημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τις βασικές εστίες ελέγχου:

Το 34% των εκθέσεων αφορούσε τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Παιγνίων για διαδικτυακές δραστηριότητες

Το 34% σχετιζόταν με πρακτικές και λειτουργία πρακτόρων και καταστημάτων

Το 18% αφορούσε τη λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο

Το υπόλοιπο ποσοστό κάλυπτε λοιπές παραβάσεις και ελεγκτικές περιπτώσεις. Η ισορροπημένη αυτή κατανομή καταδεικνύει τη συνολική εποπτεία της αγοράς από την Αρχή.

Καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας και Blacklist

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας. Η ΕΕΕΠ παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την αγορά, συλλέγει και αξιολογεί πληροφορίες και εντοπίζει μη αδειοδοτημένους παρόχους.

Οι ιστότοποι που εντοπίζονται εντάσσονται στη Blacklist, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο ελέγχου και ενημέρωσης. Το 2025, οι εγγραφές ανήλθαν σε 12.642, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τις 9.590 του 2024.

Η εξέλιξη των καταχωρίσεων τα τελευταία χρόνια είναι ενδεικτική:

2021: 2.530 ιστότοποι

2022: 4.399 ιστότοποι

2023: 6.911 ιστότοποι

2024: 9.590 ιστότοποι

2025: 12.642 ιστότοποι

Η σταθερή αυτή άνοδος αντανακλά τόσο την εξάπλωση της παράνομης δραστηριότητας όσο και την εντατικοποίηση των ελέγχων.

Επόμενα βήματα

Η συνολική αποτίμηση για το 2025 αναδεικνύει μια αγορά που βρίσκεται υπό αυστηρή και συστηματική εποπτεία. Η ΕΕΕΠ, μέσα από την ενίσχυση των ελεγκτικών της μηχανισμών, συμβάλλει στη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των παικτών.

Η περαιτέρω ενίσχυση της ψηφιακής εποπτείας και η προσαρμογή στις νέες μορφές παράνομης δραστηριότητας αναμένεται να αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.