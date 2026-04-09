Σαουδική Αραβία - Ιράν: Πρώτη επίσημη επικοινωνία μετά την έναρξη του πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να εξετάσουν την εξέλιξη της σχέσης των δυο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, είχε σήμερα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, στην πρώτη επίσημη επαφή μεταξύ των δύο χωρών αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία αφορούσε την εξέταση της εξέλιξης της κατάστασης και τους τρόπους να μειωθούν οι εντάσεις ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», ανέφερε το Ριάντ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, την επομένη της ανακοίνωσης κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Η Σαουδική Αραβία, που κατηγορείται ότι υποστηρίζει την Ουάσινγκτον, έχει υποστεί τις τελευταίες εβδομάδες πλήγματα αντιποίνων από το Ιράν, που θέτουν στο στόχαστρο αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα, αλλά και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ