Στενά του Ορμούζ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει οποιαδήποτε ιδέα εισαγωγής τελών διέλευσης

«Το διεθνές δίκαιο εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αυτό σημαίνει: καμία πληρωμή, ούτε διόδια, σε καμία περίπτωση», δήλωσε ο Ανουάρ Ελ Ανουνί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει την ιδέα των «διοδίων» για την διέλευση των Στενών του Ορμούζ, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να διατηρηθεί, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ