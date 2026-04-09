Στενά του Ορμούζ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει οποιαδήποτε ιδέα εισαγωγής τελών διέλευσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει την ιδέα των «διοδίων» για την διέλευση των Στενών του Ορμούζ, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να διατηρηθεί, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Το διεθνές δίκαιο εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, πράγμα που σημαίνει: καμία πληρωμή, ούτε διόδια, σε καμία περίπτωση», δήλωσε ο Ανουάρ Ελ Ανουνί.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ