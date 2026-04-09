Ρωσία: Συνελήφθη για προδοσία πρώην συνεργάτης του Radio Free Europe

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν δημοσιογράφο που είχε εργασθεί για το Radio Free Europe ως ύποπτο για προδοσία λόγω διαβίβασης πληροφοριών στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η FSB, ο κυριότερος διάδοχος της σοβιετικής KGB, ανέφερε πως ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκάλυψε, κατηγορείται για εσχάτη προδοσία επειδή, κατά την υπηρεσία, συνεργάστηκε με την υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας SBU.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το Κίεβο ή από το Radio Free Europe και η FSB δεν ανέφερε αν ο άνδρας που έχει συλληφθεί αρνήθηκε ή αν παραδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σε πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιωματικοί της FSB με καλυμμένα τα πρόσωπα φαίνονται να χτυπούν την πόρτα και να εισέρχονται στο διαμέρισμα του άνδρα για έρευνα. Το βίντεο δείχνει τους πράκτορες της FSB να βάζουν σε σειρά 21 παλιά στικάκια USB και δύο κινητά τηλέφωνα και να του διαβάζουν τα δικαιώματά του.

Η FSB ανέφερε πως ο άνδρας, κάτοικος της πόλης Τσίτα στην ανατολική Σιβηρία ο οποίος γεννήθηκε το 1960, διαβίβασε πληροφορίες μέσω του Telegram στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες τις οποίες δημοσίευσε σε τοπικό έντυπο σχετικά με ένα κρίσιμο στοιχείο υποδομών στην περιοχή.

«Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ειδικές υπηρεσίες της Ουκρανίας χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να διενεργηθούν επιθέσεις σε υπολογιστές σε αυτές τις εγκαταστάσεις, που εμπόδισαν προσωρινά τις αρχές να ασκήσουν τα καθήκοντά τους», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η FSB.

«H FSB εφιστά για άλλη μια φορά την προσοχή στο γεγονός ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν συναινέσει να συνδράμουν τον εχθρό θα ταυτοποιηθούν, θα οδηγηθούν [ενώπιον δικαστηρίου] για [απαγγελία] ποινική[ς] ευθύνη[ς] και θα λάβουν τη σκληρή τιμωρία που τους αξίζει», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ