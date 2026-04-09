Γερμανία: Απεργούν αύριο τα πληρώματα καμπίνας των Lufthansa και CityLine

Το συνδικάτο πληρωμάτων καμπίνας αεροσκαφών UFO προκήρυξε για αύριο, Παρασκευή, 24η απεργία στα αεροσκάφη της Lufthansa και της θυγατρικής της CityLine, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τις αναχωρήσεις σχεδόν από όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.

Η κινητοποίηση - η τρίτη του του συνδικάτου από την αρχή του έτους - θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα απόψε και θα διαρκέσει έως αύριο στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) και αφορά περίπου 19.000 εργαζόμενους στην Lufthansa και 800 στην CityLine, η οποία πρόκειται πιθανότατα να κλείσει. «Η ευθύνη βαρύνει την Lufthansa, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καν παρουσιάσει μια διαπραγματεύσιμη προσφορά για τη νέα συλλογική σύμβαση», δήλωσε ο πρόεδρος του συνδικάτου UFO Γιοάχιμ Βάσκες Μπούργκερ.

Λόγω της απεργίας, η αεροπορική εταιρία Swiss, η οποία ανήκει στον Όμιλο της Lufthansa, ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει αύριο μεγαλύτερα αεροσκάφη για τις πτήσεις από Ζυρίχη προς Μόναχο και Φρανκφούρτη, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους επιβάτες.

Η μητρική εταιρία κατηγόρησε από την πλευρά της το UFO για «ανεύθυνη» κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εν μέσω επιστροφής από τις διακοπές του Πάσχα, αλλά και ενόψει της αβεβαιότητας των επόμενων μηνών από τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων και ανακοίνωσε ότι οι θυγατρικές της θα αναλάβουν να αντικαταστήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις πτήσεις οι οποίες θα ακυρωθούν λόγω της απεργίας των πληρωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ