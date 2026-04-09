Η Κομισιόν ζητά εξηγήσεις για τις συνομιλίες Ουγγαρίας - Ρωσίας

«Πλέον εναπόκειται στην κυβέρνηση του εμπλεκόμενου κράτους μέλους να δώσει εξηγήσεις το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά εξηγήσεις «το συντομότερο δυνατόν» από την Ουγγαρία μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο για τις τηλεφωνικές συνομιλίες με την Ρωσία με θέμα εσωτερικά έγγραφα της ΕΕ.

Οι πληροφορίες αυτές είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» σχετικά με την «ανησυχητική πιθανότητα η κυβέρνηση ενός κράτους μέλους να συντόνισε τις ενέργειές της με την Ρωσία (...) κατά τη ασφάλειας και των συμφερόντων της ΕΕ, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνχο.

«Πλέον εναπόκειται στην κυβέρνηση του εμπλεκόμενου κράτους μέλους να δώσει εξηγήσεις το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε αναφερόμενη στις συνομιλίες ανάμεσα στα υπουργεία Εξωτερικών της Ουγγαρίας και της Ρωσίας.

«Προδοσία εκ μέρους της Ουγγαρίας» η υποστήριξη Σιγιάρτο στον Λαβρόφ

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έκανε λόγο για μια «προδοσία» εκ μέρους της Βουδαπέστης, μετά την υποστήριξη που προσφέρει ο Oύγγρος υπουργός Εξωτερικών στον Ρώσο ομόλογό του έπειτα από συνεδριάσεις των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Είναι μια προδοσία της απαίτησης για αλληλεγγύη που είναι επιβεβλημένη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό μιλώντας στο ραδιοσταθμό France Inter.

«Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί μέσα σ' ένα κόσμο στον οποίο προβάλλουν οι νέες αυτοκρατορίες, τότε οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και οφείλουμε να είμαστε αλληλέγγυοι», πρόσθεσε. «Μας συμβαίνει να διαφωνούμε μεταξύ μας, ακόμα και για ζητήματα στρατηγικής. Όμως αυτό που πρέπει να επικρατεί είναι η ενότητα, χωρίς την οποία θα γίνουμε οι υποτελείς, τα παιγνίδια των αυτοκρατοριών, κάτι που αρνούμαστε», συνέχισε.