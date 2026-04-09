Η Ρωσία κήρυξε «εξτρεμιστικό κίνημα» βραβευμένη με Νόμπελ ομάδα ανθρώπινων δικαιωμάτων

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από την απόφαση η Memorial γνωστοποιούσε ότι δεν είχε καμία αμφιβολία για την έκβαση της συνεδρίασης.

Η ρωσική οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου Memorial κηρύχθηκε «εξτρεμιστική» οργάνωση κατά την διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Το Δικαστήριο επικύρωσε την εισήγηση των εισαγγελέων για «την κήρυξη του διεθνούς δημόσιου κινήματος Memorial εξτρεμιστικής οργάνωσης και για την απαγόρευση των δραστηριοτήτων εκείνης καθώς και όλων των παραρτημάτων της στην Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρεται στην δικαστική απόφαση.

Η απόφαση, η τελευταία ενός πλέγματος που διασφαλίζει εδώ και χρόνια την καταστολή της ελευθερίας του λόγου στην Ρωσία, προσφέρει στις αρχές έναν δικαιικό μηχανισμό για την δίωξη οποιουδήποτε συμβάλλει στο έργο της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης οργάνωσης που ίδρυσε ο σοβιετικός αντιφρονών Αντρέι Ζαχάροφ. Αποστολή της, η λεπτομερής καταγραφή των εγκλημάτων της σταλινικής περιόδου και των σύγχρονων παραβιάσεων των δικαιωμάτων στην Ρωσία.

«Η κατηγορία κατά της Memorial αποτελεί μία ακόμη απόπειρα εκφοβισμού κάθε αντίθετης φωνής στην χώρα και φίμωσης της κοινωνίας των πολιτών», καταγγέλλεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ