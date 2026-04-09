ΥΠΕΞ σε Άγκυρα: «Θρησκευτική και όχι εθνοτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης»

Η απάντηση του ΥΠΕΞ στην Τουρκία για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. «Ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των μουφτήδων».

Τη δική του απάντηση δίνει στην Τουρκία το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, τονίζοντας πως: «ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των μουφτήδων».

Ειδικότερα, η Αθήνα αναφέρει πως «η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος».

Παράλληλα, προσθέτει πως στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες.

«Η Ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι» αναφέρει το ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές» καταλήγει.

Η ανακοίνωση της Άγκυρας

Επικρίσεις κατά της Ελλάδας διατύπωσε νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη διαδικασία εκλογής μουφτήδων στη Δυτική Θράκη, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας. Σε ανακοίνωσή του, κατηγορεί την Αθήνα ότι δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες της μειονότητας και ζητεί αλλαγή πολιτικής. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης σχετικά με τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ζήτημα των μουφτήδων.

Ειδικότερα, η τουρκική διπλωματία επικρίνει τη διαδικασία που εφαρμόστηκε για τον ορισμό μουφτή στο Διδυμότειχο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διορισμό που παρουσιάζεται ως εκλογική διαδικασία και ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη των εκπροσώπων της μειονότητας, σημειώνοντας «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε αυτές τις πρακτικές» και καταλήγει: «Η Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη».