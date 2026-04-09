Eurobank: Αναβάθμιση σε «BBB (high)» από την DBRS με σταθερό outlook

Σε αναβάθμιση της Eurobank προχώρησε η DBRS ανεβάζοντας το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο σε BBB (high) από BBB, με ταυτόχρονη μεταβολή του outlook σε σταθερό από θετικό.

Σε αναβάθμιση της Eurobank προχώρησε η DBRS ανεβάζοντας το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο σε BBB (high) από BBB, με ταυτόχρονη μεταβολή του outlook σε σταθερό από θετικό.

Η αναβάθμιση στηρίζεται κυρίως στη συνεπή εκτέλεση της στρατηγικής εξαγορών και στη διατηρήσιμα ισχυρή λειτουργική επίδοση, με την ενσωμάτωση της Ελληνικής και της CNP Cyprus Insurance Holdings στην Κύπρο, καθώς και την επικείμενη απόκτηση της Eurolife Life στην Ελλάδα, να ενισχύουν αισθητά τη γεωγραφική διαφοροποίηση και να διευρύνουν τις πηγές εσόδων προς δραστηριότητες wealth management και bancassurance.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι η Eurobank εμφανίζει ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και επαρκή κεφαλαιακά «μαξιλάρια», τα οποία διατηρούνται ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, αυξημένων διανομών προς τους μετόχους και εντεινόμενων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών κινδύνων. Η εικόνα χρηματοδότησης και ρευστότητας παραμένει σταθερή, με βασικό στήριγμα την ευρεία και ανθεκτική καταθετική βάση, ενώ έχει βελτιωθεί και η πρόσβαση στις αγορές, αν και η διαφοροποίηση σε επίπεδο δραστηριοτήτων και πηγών χρηματοδότησης εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως μέτρια.

Στα αρνητικά που εξακολουθούν να «βαραίνουν» τη δομή κεφαλαίων, η DBRS επισημαίνει την ακόμη υψηλή ποστόστωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs), αν και σε φθίνουσα πορεία.

Το σταθερό outlook αντανακλά την εκτίμηση ότι οι κίνδυνοι είναι πλέον ισορροπημένοι, με την αναμενόμενη υπεραπόδοση των βασικών αγορών της τράπεζας έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τις συνέργειες από τις εξαγορές να λειτουργούν ως «μαξιλάρι» έναντι εξωτερικών κραδασμών. Ωστόσο, δεν απουσιάζουν οι επισημάνσεις για πιθανούς δευτερογενείς κινδύνους σε περίπτωση παρατεταμένων γεωπολιτικών εντάσεων, ιδίως μέσω ενεργειακών πιέσεων, επιβράδυνσης της ανάπτυξης και επιπτώσεων σε κρίσιμους κλάδους όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός. Σημειώνεται ότι τόσο το senior debt όσο και οι καταθέσεις της Eurobank τοποθετούνται πλέον υψηλότερα από την αξιολόγηση του ελληνικού Δημοσίου, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της και τη μερική αποσύνδεσή της από τον εγχώριο κίνδυνο.