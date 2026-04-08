Θάνατος Μάθιου Πέρι: Κάθειρξη 15 ετών στη «Βασίλισσα της κεταμίνης»

Η 42χρονη Βρετανοαμερικανίδα, η οποία ήταν προφυλακισμένη από τον Αύγουστο του 2024, είχε ομολογήσει πέρυσι την ενοχή της

Δυόμισι χρόνια μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, του ηθοποιού που έγινε διάσημος μέσω της τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»), η Τζασβίν Σάνγκα – γνωστή στους κοσμικούς κύκλους του Χόλιγουντ ως «βασίλισσα της κεταμίνης» – καταδικάστηκε από δικαστήριο της Καλιφόρνιας σε κάθειρξη 15 ετών.

Η 42χρονη Βρετανοαμερικανίδα, η οποία ήταν προφυλακισμένη από τον Αύγουστο του 2024, είχε ομολογήσει πέρυσι την ενοχή της για μια σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης κεταμίνης που απέβη μοιραία για τον Μάθιου Πέρι.